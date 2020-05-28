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Gizemli taşı bankada saklıyor

ORDU’NUN ULUBEY İLÇESİNDE YAŞAYAN VE İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN Ş.B.’YE İDDİASINA GÖRE DEDESİ TARAFINDAN YAKLAŞIK 40 YIL ÖNCE BİR TAŞ EMANET EDİLDİ. YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ TAŞI İNCELEDİĞİNDE İNSAN YAPISI OLMADIĞINI VE BU DÜNYAYA AİT OLMADIĞINI SÖYLEYEN Ş.B., ARKEOLOGLARA DA GÖSTERMEDİĞİ TAŞI, BİR BANKANIN KİRALIK KASASINDA MUHAFAZA EDİYOR. BELİRLİ ARALIKLARLA BANKADA SAKLADIĞI TAŞI KONTROL EDEN Ş.B., İDDİASINA GÖRE 200 BİN DOLAR TEKLİF EDİLEN TAŞI, DEVLETE TESLİM ETMEK İSTİYOR.

Gizemli taşı bankada saklıyor

ORDU’NUN ULUBEY İLÇESİNDE YAŞAYAN VE İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN Ş.B.’YE İDDİASINA GÖRE DEDESİ TARAFINDAN YAKLAŞIK 40 YIL ÖNCE BİR TAŞ EMANET EDİLDİ. YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ TAŞI İNCELEDİĞİNDE İNSAN YAPISI OLMADIĞINI VE BU DÜNYAYA AİT OLMADIĞINI SÖYLEYEN Ş.B., ARKEOLOGLARA DA GÖSTERMEDİĞİ TAŞI, BİR BANKANIN KİRALIK KASASINDA MUHAFAZA EDİYOR. BELİRLİ ARALIKLARLA BANKADA SAKLADIĞI TAŞI KONTROL EDEN Ş.B., İDDİASINA GÖRE 200 BİN DOLAR TEKLİF EDİLEN TAŞI, DEVLETE TESLİM ETMEK İSTİYOR.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:10
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Gizemli taşı bankada saklıyor

Ordulu vatandaş, dedesinin kendisine çok kıymetli diye hediye ettiği yumurta büyüklüğündeki gizemli taşı bir kamu bankasının kiralık kasasında saklıyor.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde yaşayan Ş.B. adlı vatandaşın iddiasına göre dedesi yaklaşık 40 yıl önce bir taş emanet etti. Ş.B, arkeologlara da göstermediği yumurta büyüklüğündeki gizemli taşı bir bankanın kiralık kasasında muhafaza ediyor. Taşın tarihçesini kesin olarak bilmediğini ve 40 yıl önce dedesinden emanet aldığını belirten Ş.B., “Taşın bu dünyaya ait olmadığını düşünüyorum. Kimseye göstermedim, çünkü itimadım olmadığı için göstermeyi de düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bunu direkt teslim etmek istiyorum” dedi.

“200 bin dolar teklif edildi, bankanın kasasında saklıyorum”

“Sosyal medyada bazı araştırmalar yaptım, benimle diyaloğa girmek isteyenler oldu. Rakamları hiçbir zaman dikkate almıyorum” diyen Ş.B., “Çünkü ben bunu devlete teslim etmek istiyorum. Bu taş için aklımda bir rakam var. Daha önceden bu taşı paylaşınca 200 bin dolar gibi bir teklif geldi. Teklif sosyal medya üzerinden geldi, teklifi veren kişi ile pek diyaloğa girmedim. Ben bu taşı bir bankanın kasasında saklıyorum. Ramazan ayının ortalarında kasaya bıraktım. Çünkü çok değerli olduğuna kanaat getirdim ve sakladım” diye konuştu.

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