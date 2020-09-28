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Giyim mağazasında sıra kavgası

GİYİM MAĞAZASINDA SIRA KAVGASI KAMERAYA YANSIDI

Genel 28.09.2020, 10:57
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Giyim mağazasında sıra kavgası

Beyoğlu’nda kıyafet satan bir mağazada, alışveriş sonrasında, kasa sırası nedeniyle tartışan iki kişi kavga etti. Sözlü tartışmanın büyümesi ve erkeğin kadının üstüne yürüdüğü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu’nda kıyafet satan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre kasa sırası nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan, biri kadın diğeri erkek iki kişi kavga etti. Sözlü tartışmanın büyümesi ve erkeğin tehditler savurarak kadının üstüne yürüdüğü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağaza görevlileri ve müşterilerin müdahalesi sonucu kavga son buldu.

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