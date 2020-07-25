Giydiği gelinlikle antik kent kazan arkadaşlarını ziyaret etti
DÜZCE BELEDİYESİ VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN PRUSİA AD HYPİUM ANTİK KENTİ’NDE GÜZEL ANLAR YAŞANDI. DÜZCE BELEDİYESİNDE GÖREVLİ OLAN VE DÜĞÜNÜ OLDUĞU İÇİN İZİN ALAN GELİN SİNEM ÖZTÜRK, GİYDİĞİ GELİNLİĞİ İLE KAZI ÇALIŞMASI YAPAN ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI. GELİNLİKLE KAZI ALANINA GELEN SİNEM ÖZTÜRK VE DAMAT YAVUZ YİĞİT, GÜNÜ ANISI OLARAK HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEYİ DE İHMAL ETMEDİLER.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ve Kültür Bakanlığı tarafından kazı çalışmaları yürütülen Prusia ad Hypium Antik Kenti’nde güzel anlar yaşandı. Düzce Belediyesinde görevli olan ve düğünü olduğu için izin alan gelin Sinem Öztürk, giydiği gelinliği ile kazı çalışması yapan arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Gelinlikle kazı alanına gelen Sinem Öztürk ve damat Yavuz Yiğit, günü anısı olarak hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli Sinem Öztürk ve Konya İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda görevli Yavuz Yiğit, uzun süren arkadaşlıklarının ardından hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Gelin Sinem Öztürk Düzce Belediyesi tarafından arkeologlar nezaretinde yürütülen kazıda her haftasonu Düzce Belediyesi çalışanlarının yaptığı kazı için görevlendirilmişti. Ancak düğün günü kazı çalışmalarının olduğu güne denk gelince Gelin Sinem Öztürk, Damat Yavuz Yiğit’i de ikna ederek kazı alanına gitti. Kazı çalışmalarını gerçekleştiren arkadaşları ile bir araya gelen gelin Öztürk ve Damat Yiğit, kazma kürekler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca damat Yiğit, kısa bir kazı çalışması da gerçekleştirdi.
Gelin Öztürk: “Heyecan verici hoş bir anı oldu”
Daha önce kazı çalışması yaptığı alana bu sefer gelinlik ile geldiğini belirten, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli Sinem Öztürk, “Düzce Belediyesi’nde sosyal yardım işleri müdürlüğünde çalışıyorum. Bugün düğün günüm münasebeti ile Akçakoca’ya çekime giderken arkadaşlarıma Konuralp kazı bölgesinde ufacık bir yardıma geldim eşimle ve çekim yaptık. Arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. İnşallah buradaki kazı çalışmaları bitince çok güzel şeyler ortaya çıkacak. Güzel heyecan verici bir duygu. Hoş güzel bir anı olarak kaldı” dedi.
Damat Yiğit: “Fotoğraf çektirmek için geldik”
Konya İl Jandarma Komutanlığı’nda Görevli Üsteğmen damat Yavuz Yiğit, “Bugün olan düğünümüzün fotoğraf çekimine giderken eşimin Düzce Belediyesi’nde ki görevinden ötürü arkadaşları burada yaptıkları kazı çalışmalarının ziyaretine geldik. Bu esnada burada fotoğraf çekimlerinde bulunduk. Arkadaşlarımıza kolay gelsin dileklerimizi ilettik. Bizde buraya bu vesile ile uğramış olduk. Çalışma yapan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Belediye Başkanımıza bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Gelin ve damat kazı çalışmaları yapan arkadaşlarına kolaylıklar dilemesinin ve alanda hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Akçakoca’da yapılacak olan düğün çekimlerine gitti.
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:47
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:35
|Yatsı
|22:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|34
|56
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|34
|45
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25