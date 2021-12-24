GittiGidiyor’a Kristal Elma’dan iki ödül

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Türkiye'nin önde gelen yaratıcılık ve pazarlama etkinliği Kristal Elma’da, tasarım ana kategorisinde 1 kristal ve 1 bronz ödülün sahibi oldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, yaratıcı ve dikkati çeken çalışmalarıyla ödüller almaya devam ediyor. Bu sene 20’nci yılını kutlayan GittiGidiyor, yenilenen logosu ve 2021’i karşılayan reklam filmiyle Kristal Elma’dan tasarım ana kategorisi altında iki ödül birden kazandı.

“Hoş Geldin 2021” filmiyle tasarımda metin kullanımı kategorisinde 1 kristal ödüle layık görülen şirket, “GittiGidiyor Logo Tasarımı” ile güncellenen marka kimliği alanında 1 bronz ödülün sahibi oldu.

GittiGidiyor’un reklam ajansı Tribal Worldwide İstanbul tarafından hazırlanan, yeni yılın karşılandığı “Hoş Geldin 2021” filminde salgınla birlikte evlerde kalınan dönemde görülen pijamalı toplantılar, evde yapılan ekmekler, online bayramlaşmalar gibi aktiviteler eğlenceli bir dille anlatılıyor.

GittiGidiyor’un 20’nci yılında yenilenen logosu ise global trendlere uygun ve daha sade bir tasarım olmasıyla öne çıkıyor. Logo ayrıca teknolojinin ve alışverişin buluştuğu GittiGidiyor’da kullanıcılara daha dinamik, keşfedecek yeniliklerin de olduğu bir alışveriş deneyimi yaratmayı ifade ediyor. GittiGidiyor için özel olarak tasarlanan font ise teknoloji ve alışveriş arasında kurulan köprüyü sembolleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, sene boyunca yaptıkları yaratıcı çalışmaların Kristal Elma tarafından ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Fedar, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin ilk online pazaryeri olarak, 20’nci yaşımızı kutladığımız 2021’de 'Keşfetmeye Bak' sloganımızla kullanıcılarımıza yepyeni deneyimler ve ürünlerle keşfedecekleri bir platform sunduk. Bunu yaparken yaratıcı çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Yenilenen logomuz, bu anlayışın bir göstergesi olarak hem en iyi online alışveriş deneyimini yaşatma amacımızı hem de genç ve dinamik kurum kültürümüzü yansıtıyor. 2021’e girerken hazırladığımız reklam filmimiz ise salgının hayatımıza getirdiği değişiklikleri keyifli bir dille anlatıyor. Bu iki yaratıcı ve başarılı çalışmamızda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim.”