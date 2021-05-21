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Girit Mahallesi 2. etap projesi başladı

Mudanya Belediyesi’nce hazırlanan Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. etap projesinin inşaatına başlandı.

Genel 21.05.2021, 15:02
Girit Mahallesi 2. etap projesi başladı

Mudanya Belediyesi’nce hazırlanan Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. etap projesinin inşaatına başlandı.

Girit Mahallesi adıyla anılanMütareke, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalleleri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalşa caddeleri ve bağlantılı sokaklarında yol üstü zemin kaplama projesi başladı. Mudanya’nın anayasası olarak hazırlanan turizm master planına göre ilçenin tarihî değerlerinin korunacağını vurgulayan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2. Etap çalışmalarının tarihi yapılarla bütünlük sağlayacağını söyledi. Girit Mahallesinin korunması ve sağlıklaştırılmasının devamı maksadıyla hazırlanan projeye ilişkin bilgi veren Mudanya Hayri Türkyılmaz, “Meydanın kalbi olan İsmet İnönü Parkı, Mütareke Meydanı yenileme çalışmalarını 1. Etap projesi kapsamında tamamlamıştık. Girit, aynı zamanda yoğun olarak turizm ve ticaret fonksiyonlarının bulunduğu bir çekim merkezi. İhalenin ardından tarihi ve kentsel sit alanlarına sahip turizm değerlerinden Şükrüçavuş, Mütareke ve Halitpaşa mahallelerinde; bölgenin korunması ve sağlıklaştırılması sağlanacak. Proje kapsamında yaklaşık 27 bin 500 metrekare doğal granit taş ve bazalt zemin kaplaması yapılacak. Uygulama sonrasında bölge turizmine hizmet eden bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.
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