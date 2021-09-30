Girişimcileri destekleyenlere 30 bin euro

Enhancer Projesi, 11 ilde girişimcilik faaliyetleriyle Türk ve Suriyeli girişimcilere destek veren kurumlara hibe teşviği sağlıyor.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi, dünya genelinde göçün sınır yönetimi, geri dönüşler, iltica prosedürleri, insan kaçakçılığıyla mücadele ve uyum gibi alanlarında çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla hayata geçirilen ENHANCER (Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi) projesi kapsamında öncelikli olarak sosyal uyum ve uzun soluklu geçim kaynakları sağlamak için girişimciliği desteklemeye yönelik hibe programları başlatıldı.

Proje, Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyelilerin ev sahibi Türk toplumuyla birlikte girişimcilik ekosistemine dahil olmasını ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimini hedefliyor.

‘Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı’nın son başvuru tarihi uzatıldı. Program için 29 Ekim 2021’e kadar proje başvuruları yapılabilecek.

Başvuruları alma aşamasındaki bu hibe programı; girişimcilere verilen hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırarak, yerel girişimcilik ekosistemi kurumlarının teknik ve insani kapasite eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Başvurular Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa illerinden kabul edilecek. ‘Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı’nda başvuru sahiplerine, 10 bin ile 30 bin euro aralığında toplam 3 milyon euroluk hibe sağlanacak.

Hibe programına bu 11 şehirden üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri gibi yerel kurum ve kuruluşlar ile geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluma hizmet eden STK’lar proje sunabilecekler.

Belirtilen 11 ilden birinde faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar; girişimcilik potansiyeline sahip geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk girişimcileri teşvik eden ve kayıtlı ekonomiye yönlendiren projeler geliştirerek bu hibeden yararlanabilecek. Bu sayede İki toplumun uyumu için paralel oranlarda katkı sağlayacak projelerin dikkate alınmasının yanında, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ile istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmaları sağlanacaktır.

Bilgilendirme toplantıları, 28 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında, 11 ilde gerçekleştirilecek.