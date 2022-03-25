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Girişimcilere ‘Fide Hızlandırma Programı’ çağrısı

Finansal teknoloji alanındaki girişimlerini ileri seviyeye taşımak isteyen girişimciler için YTÜ Yıldız Teknopark ve Ziraat Teknoloji ortaklığında hayata geçirilen Fide Hızlandırma Programı’na başvurular başladı.

Genel 25.03.2022, 14:40
Girişimcilere ‘Fide Hızlandırma Programı’ çağrısı

Finansal teknoloji alanındaki girişimlerini ileri seviyeye taşımak isteyen girişimciler için YTÜ Yıldız Teknopark ve Ziraat Teknoloji ortaklığında hayata geçirilen Fide Hızlandırma Programı’na başvurular başladı.

Üst üste 3 kez kazandığı birincilikle Türkiye’nin en başarılı teknoparkı olan YTÜ Yıldız Teknopark ile Türkiye’nin en büyük bilgi teknoloji şirketlerinden Ziraat Teknoloji ortaklığında hayata geçirilen Fide Hızlandırma Programı, bankacılık ve finans alanlarında hizmet sunan kurum ve kuruluşlara yenilikçi ve inovatif çözümler geliştiren girişimler yetiştirmeyi amaçlıyor. Dijital bankacılık, online ödeme sistemleri, yapay zeka uygulamaları, dijital finans materyalleri, veri öğrenmesi ve robotik alanda ürün veya hizmet geliştiren girişimciler için oluşturulan programda girişimcilere; eğitim ve mentorluk, finans ve iş ağlarına erişim ile birebir danışmanlık olanakları sağlanıyor.

Projesi beğenilen girişimcilere ek olanaklar sağlanıyor

6 ay boyunca devam edecek programda aldıkları eğitim ve mentorluk seanslarıyla girişimlerini geliştirme hakkı kazanan girişimcileri; iş fikirlerini sunmak, yatırımcı ve iş ortaklarıyla buluşmak üzere bir de demoday bekliyor. Demoday’in bitiminde yatırımcılar tarafından projesi beğenilen girişimcilere; Ziraat Finans Grubu’nun ağına erişim, Ziraat Finans Grubu ile çalışma imkanı, teknoloji ve entegrasyon desteği, alanında uzman mentorlarla çalışma fırsatı, global pazarda duyuru desteği, finansal teknoloji alanında ulusal ve uluslararası spesifik eğitimler, YTÜ Yıldız Teknopark ve Ziraat Finans Grubu’nun geniş network ağına erişim fırsatı, program paydaşlarından yatırım alma imkan ve YTÜ Yıldız Teknopark ofis alanı kullanım imkanları sağlanacak.

“Girişimcilerimizin yatırımcılara ulaşımını kolaylaştıracağız”

YTÜ Yıldız Teknopark olarak odaklandıkları finans ve sigorta teknolojileri, sağlık teknolojileri, oyun teknolojileri ve mobilite dikeylerinde pek çok faaliyetlerinin bulunduğunu ifade eden YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, “Finans teknolojileri alanında attığımız bu adım ile dijital finans materyalleri, online ödeme sistemleri, yapay zeka uygulamaları gibi konularda ürün veya hizmet geliştirmek isteyen tüm girişimcilerimize pek çok fırsat sunuyoruz. Ziraat Teknoloji ortaklığında hayata geçirdiğimiz Fide Hızlandırma Programı’na dahil olacak girişimlerimizi bekleyen olanaklardan ilki eğitim ve mentorluk desteği. Program çerçevesinde girişimcilerimiz için Yeni Nesil Fintek Modelleri, Risk Yönetimi, Blockchain, Ödeme Sistemleri, Finans Sektörü Hukuk Sistemi, Veri Analitiği, İnsan Kaynağı Yönetimi ve Dijital Pazarlama gibi konularda alanında uzman kişiler tarafından eğitim ve mentorluk aktiviteleri düzenlenecek. Öte yandan her girişimin farklı ihtiyaçları olduğunun da farkındayız. Bu sebeple girişimlere özel danışmanlık programları düzenleyeceğiz. Program danışmanları ihtiyaca odaklı görüşmeler yaparak problemlere çözümler arayacak. Programımız çerçevesinde Ziraat Finans Grubu ve YTÜ Yıldız Teknopark’ın var olan iş ağı sayesinde girişimlerimizi yatırımcılar ve fonlarla buluşturarak sermayeye ulaşmaları da kolaylaştıracağız” diye konuştu.

“Dijitalleşme ihtiyacıyla birlikte finans kuruluşları FinTech’ler ile iş birliklerini arttırdı”

Sayıları gittikçe artan FinTech’lerin, değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda finans kuruluşları ve bankaları geleneksel ürünlerin dışına çıkardığını belirten Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Osman Tanaçan, “Araştırmalar; 2015-2020 arasında dünya çapında FinTech alanında her yıl ortalama yaklaşık 30 milyar USD yatırım yapıldığı, önümüzdeki beş yıllık dönemde yatırımların yıllık ortalama yüzde 23 oranında büyüyeceğini gösteriyor. Finansal kurumların yüzde 89’u mevcut kaynaklarını kullanmak yerine iş birlikleri ile yeni ürün geliştirmeyi tercih ediyor ve yüzde 60’ı FinTech’leri partner adayı olarak düşünüyor.” diye konuştu. Dijitalleşme ihtiyacıyla birlikte finans kuruluşlarının müşteri odaklı çalışmalarını arttırdıklarını ve FinTech’ler ile iş birliği yaptıklarını dile getiren Tanaçan, “Böylece FinTech’ler çeşitleniyor ve sundukları ürünü/servisi müşteriye özel kişiselleştirebiliyor. Biz de Ziraat Teknoloji olarak YTÜ Yıldız Teknopark ile birlikte inovatif dijital bankacılık/mobil bankacılık çözümleri, online ödeme sistemleri, blockchain tabanlı finansal uygulamalar, yapay zeka entegrasyonu ile yenilikçi ürün ve hizmetler, açık bankacılık/platform bankacılığı, kobilere ve müşteriye deneyimine yönelik dijital çözümler, makine eğitimi ile finansal veri analitiği çözümleri, veri analitiği platformları ile robotik süreç otomasyon araçları konusunda Fide Hızlandırma Programı’nı başlattık. Bu sayede Ziraat Finans Grubu’nun dijitalleşme hızını arttırmayı ve ekosisteme katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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