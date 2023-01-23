Girişimci Kadınlar Grubu, İzmir’de buluştu

Girişimci Kadınlar Grubu, 2023 Ege Bölge Toplantısında bir araya geldi. Yüzlerce girişimci kadının yer aldığı toplantıda çeşitli eğitimler de verildi.

Başarılı iş kadını Nazo Zeyrek’in yeni açacağı Nazo Klinik’in ana sponsoru olduğu Girişimci Kadınlar Grubu (GKG) 2023 Ege Bölge Toplantısı, İzmir’de bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda GKG Kurucusu Ülkü Hür, girişimci iş kadını Nazo Zeyrek, güzellik koçu Hakan Aydoğan ile iletişim ve beden dili uzmanı Dilek Selçuk konuşmacı olarak yer aldı.

2017 yılında Ülkü Hür tarafından kurulan Girişimci Kadınlar Grubu, düzenlediği toplantıyla Ege Bölgesinden yüzlerce kadını buluşturdu. 35 binden fazla üyeye sahip GKG’nin 2023 Ege Bölge Toplantısında konuşan Nazo Zeyrek, başarılı girişimleri ile güzellik sektöründe fark oluşturduklarını ifade ederek, kadınlara iş dünyasında cesur olma tavsiyelerinde bulundu.

Girişimci Nazo Zeyrek, “Girişimci kadınlarla bir arada olmak çok keyifliydi. Hepsinin gözlerinin içinde o cesareti ve gücü görmek beni daha da umutlandırdı. Kendi markamla ilgili büyük bir gelişmeyi bugün o sahnede ilk kez onlarla paylaştım ve aldığım alkışlar beni şuna inandırdı: ‘Kadın, kadının kurdudur’ sözü kesinlikle bu topluluk için ‘Kadın, kadının yurdudur’ olarak değiştirilmiş. Zira aralarında bir kişinin başarısını hepsi yürekten alkışlayıp birbirleriyle gurur duyan bir topluluk” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, yaptığı konuşmada “İlk olarak çok cesur olun. Bizler öyle bir yaratılmışız ki İstersek başaramayacağınız iş yok. Kendi işini yapmak isteyen, kendini özgür hissetmek isteyen, kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen bütün kadınlar, iş hayatına dahil olsun” dedi.

Toplantıda konuşma yapan Girişimci Kadınlar Grubu kurucusu Ülkü Hür ise “Kurucusu olduğum Girişimci Kadınlar Grubu’nun Ege Bölge Toplantısına farklı şehirlerden birçok katılımcı sadece bu toplantı için işini, gücünü, yavrusunu, tüm sorumluluklarını bir kenara bırakıp yola çıkıp geldi. İyi ki geldiler, zira bu buluşmalar çok önemli. Bunun önemini bilen farkında olan kadınlarımızla yan yana bir gün geçirmek çok değerliydi” şeklinde konuştu.

Kadınlarla 2017 yılında buluştuklarını ve kol kola birlikte büyüdükleri bir hayalle yola çıktıklarını söyleyen Hür, “75 üye ile başladığımız yolculuğumuzda 35 binin üzerinde üye sayısına ulaştık. Tanışmak, sürekli iletişimde kalmak ve de ihtiyaçlarımızı dile getirilerek hızla çözüme kavuşturmak amacıyla Girişimci Kadınlar Grubu Platformu kuruldu. Bu iletişim ve destek ağı, farklı şehirlerden, farklı sektörlerden ama ortak heyecanı yaşayan katılımcılarla büyümeye devam ediyor. Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34,4, kadın istihdam oranı ise yüzde 29,4. Yani teknoloji ve kaynak kullanımını artırmak özellikle bizim için önemli. Çünkü böylece kadınlarımızın yaptıkları daha çok duyulacak, emekleri daha fazla başarıya ulaşacak. 2019 yılında önemli ve büyük bir adım daha atarak Girişimci Kadınlar Akademisini’nin kuruluşunu gerçekleştirdim. Burada gelişimi destekleyen güncel bilgilere kolayca ulaşılması için farklı atölyeler, seminerler düzenlenmeye başladı. Ve her ay Speed Networking etkinliği yapılarak grup üyeleri dünyanın diğer ucunda olan üye ile tanıştı. 2022 yılının ekim ayında Dijital Kadın Platformumuzu kurduk” dedi.