Giresun’daki selin yaraları sarılıyor

Giresun’un Dereli ilçesinde bir hafta önce meydana gelen sel sonrası hummalı bir çalışma başlatılırken, selin yaşandığı cadde ve sokaklar çamur ve rusubattan büyük ölçüde temizlendi. Selden zarar gören esnafların iş yerleri de onarılmaya başlandı.

Belediye ve TOKİ organizasyonunda ilçe merkezinde selden zarar gören yaklaşık 200 esnafın iş yerleri onarılmaya başlandı. Adeta harabeye dönen dükkanın temizliğini yapıp çerçevelerini takan esnaftan birisi olan Nurullah Barıtçı, “Belediye ve TOKİ koordinasyonunda dükkanlarımız onarılıyor. Sağ olsun devletimiz her türlü desteği sağlıyor. Önce askerler ve gönüllüler tarafından dükkanlarımızı temizledik. Şimdi de yeniden dükkanımızı açabilmek için çalışıyoruz. Şuanda harabeye dönen dükkanımızın çerçevelerini taktık. Boya parke gibi çalışmaların ardından yeniden lokantamızı inşallah hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

İlçe esnafından Mustafa Aydın ise “Aylarca temizlenmez dediğimiz ilçemizdeki molozlar bir iki günde kaldırıldı altyapı çalışması başladı. Bununla birlikte bir de işyerlerinin yaraları sarılmaya başladı. Benim işyerlerimle ilgili bir beklentim yok sadece ilçemizi toparlasalar yeter diyordum ama devletimiz bizim için daha fazlasını yaptı. Dükkanlarımızı da bir an önce açabilmek için yardım ediyorlar. Benim dükkanım ağzına kadar çamur doluydu. Ne varsa sele kapılıp gitti dükkanda kalanlarda kullanılmaz hale geldi. Şimdi sıfırdan yapılıyor. Çerçevelerimizi taktık. Şükrolsun birkaç güne kalmaz dükkanımızı da açarız” dedi.