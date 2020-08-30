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Giresun’da yaralar sarılıyor

GİRESUN’DAKİ SEL, SU BASKINLARI VE HEYELANLAR SONRASI BÖLGEDEKİ MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR.

Genel 30.08.2020, 17:30
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Giresun’da yaralar sarılıyor

Giresun’daki sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası bölgedeki müdahale ve iyileştirme çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, mahsur kalan 172 kişi sağ kurtarıldı. 38 kurum ve kuruluştan 3 bin 252 personelin görev aldığı çalışmalarda, Karayollarına bağlı yollar ile 114 köy yolu açıldı, tüm köy ve mahallelere elektrik verildi.

Giresun’da 22 Ağustos’ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle merkez, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldi. Yaşanan olaylarda, 6 vatandaş vefat etti ve 4 jandarma personeli de şehit oldu. Bölgede, afet yönetiminin aşamaları AFAD koordinasyonunda çalıştırılarak kayıplara ulaşılması ve hayatın normale döndürülmesi için gayretler sürüyor. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kayıplar aranmaya devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Giresun’daki sel felaketi nedeniyle devam eden çalışmalar hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre; ekiplerin çalışmaları neticesinde, şimdiye kadar mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı. Arama çalışmaları, kayıp 5 kişiden 1’i için Espiye Kaşdibi mevkiinde, 2’si için Doğankent-Tirebolu yolunun 12’nci kilometresinde ve 2’si için de Çaldağ’da devam ediyor. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında toplam 663 personel görev alıyor. Arama-kurtarma faaliyetleri, kara, hava, deniz ve iç sularda devam ediyor. Jandarma Bölge Komutanlığınca 66 saat havadan keşif faaliyeti icra edildi. Ayrıca 3 drone ile 50 saat havadan gözetleme yapıldı. İçişleri Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla Sivas, Gümüşhane ve Ordu il valileri olay bölgesinde yapılan çalışmaları bizzat takip ediyor.

AFAD tüm ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor

AFAD tarafından bölgede yapılan çalışmalar ile alakalı yapılan açıklamanın bir kısmı ise şu şekilde:

“Şiddetli yağışlar sonrası 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu köylerin ve mahallelerin tümüne elektrik verilmeye başlandı. Bölgede kapanan 118 köy yolundan 115’i yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Kalan 3 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor. Ulaşıma tamamen kapanan karayollarına bağlı tüm yollar tekrar ulaşıma açıldı. Yağlıdere, Doğankent, Güce, Üçtepe ve Dereli’de su verilmeye başlandı. Dün itibariyle su verilmeyen yer kalmadı. Gözetim altında yatan afetzede bulunmuyor. Dereli ve Doğankent’e UMKE tarafından 4’er personelle 1’er adet sahra sağlık çadırı kurularak, faaliyete geçirildi. Türk Kızılay koordinesinde bugün 7 bin 700 öğün kap yemek dağıtıldı. Bugüne kadar 45 bin 920 öğün kap sıcak yemek, 6 bin 288 gıda kolisi, 4 bin 224 hijyen seti, 162 bin 578 muhtelif su dağıtımı yapıldı. Ekiplerin devam eden çalışmaları ile bugüne kadar toplamda 661 aile ile 2 bin 20 görüşme gerçekleştirildi. Dereli, Doğankent, Espiye, Güce, Tirebolu ve Çaldağ’da çalışmalar sürdürülüyor. Yağlıdere ilçesinde ziyaret edilmeyen aile kalmadı. Bakanlıktan 2 adet mobil sosyal hizmet aracı görevlendirildi ve Tirebolu ve Dereli ilçelerine konuşlandırıldı. Afetten zarar gören 638 hane için 2 milyon 500 bin TL planlama yapılarak 282 haneye 906 bin TL yardım sağlandı. Bugün AFAD Gönüllüleri, Dereli ilçe merkezinde 7 dükkan temizliği, vatandaş ve askerlere maske dağıtımı, ihtiyacı olan vatandaşlara temizlik malzemesi ve gıda malzemesi götürme, sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerinde bulunuldu.”

Müdahale ve iyileştirme 38 kurum ve kuruluş eliyle yapılıyor

Müdahale ve iyileştirme çalışmalarında AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimleri, Jandarma ve Emniyet ekipleri, Sağlık Bakanlığı UMKE ve 112 ekipleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman ekipleri ile Türk Kızılay birimleri görev alıyor. Bunun yanı sıra, Giresun Belediyesi ve İtfaiyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Giresun, Sivas Akıncılar ve Gölova Özel İdareleri, Çoruh EDAŞ, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Türk Telekom, AHBAP, AFGO Düzce, AKUT, ANDA Bursa, Beşir Derneği, Cansuyu Derneği, Giresun Vakfı, Gümüşhane Vakfı, İHH, İlkumut Derneği, MAGARA AKT, MEMURSEN, NEF Sosyal Yardımlaşma Vakfı, TİDER, TİKAFE, Türkiye Diyanet Vakfı, Giresun, AFAD Gönüllüleri ve diğer gönüllüler de çalışmalarına devam ediyor.

Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip ediliyor.

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