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Giresun ile Trabzon arasındaki ekmek kavgası tarihi belgelerle yeni bir boyut kazandı

Giresun ile Trabzon arasındaki ekmek tartışması tarihi belgelerin ortaya çıkarılmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Genel 29.12.2020, 10:52
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Giresun ile Trabzon arasındaki ekmek kavgası tarihi belgelerle yeni bir boyut kazandı

Giresun ile Trabzon arasındaki ekmek tartışması tarihi belgelerin ortaya çıkarılmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Coğrafi İşaret Tescil Belgesini fırıncılara takdim eden Giresun’un Görele ilçe Belediye Başkanı Tolga Erener, iddia edildiği gibi Çavuşlu ekmeğinin taklit değil asıl olduğunun Osmanlı kayıtlarındaki tarihi belgelerle ortaya çıkarıldığını söyledi. Erener, yaptığı açıklamada, “2018 yılında Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Görele Belediyesi olarak geçmişi yüzyıllara dayanan Çavuşlu ekmeğinin coğrafi işaret tescilini almak için çalışma başlattık. Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’nin geçen ay onaylandığını açıklamıştık. Nihayet tescil belgemiz de geldi ve bugün buradaki fırıncılarımıza bu belgeleri takdim ettik. Çavuşlu ekmeği lezzetiyle, ekşi mayasıyla, bayatlama süresiyle kendine has bir ekmektir. Bunu da tescillemiş olmaktan mutluyuz. İnanıyorum ki fırıncı esnafımızda bu belgenin hakkını vererek üretimlerine devam edeceklerdir” dedi.

Çavuşlu ekmeğinin, Vakfıkebir ekmeğinin taklidi olduğu yönündeki iddialara da cevap veren Başkan Erener, “Çavuşlu ekmeği kesinlikle taklit değildir. Tarihi belgeler ortaya konularak Vakfıkebir’de 1825 yılında fırın olduğu ifade ediliyor, doğrudur ancak Çavuşlu ekmeğinin tarihi ise 1740’lı yıllara dayanmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda Osmanlı Vakıf Senedi kayıtlarından anlaşıldığı üzere 1740 yıllarında Üçüncüzade Ömer tarafından kurulan vakıf kayıtlarında ve Trabzon Salnamelerinde Çavuşlu ekmeğiyle ilgili kayıtlar bulunmaktadır. Bu belgelere göre 1740’lı yıllarda Görele’nin Çavuşlu Beldesi’nde 80 adet fırın bulunmaktadır. Bu kayıtlardan yola çıkacak olursak 1740’lı yıllardan öncesinde de Çavuşlu yöresinde fırınlar olduğu ortadadır. Bunları söylemlerle değil, tarihi belgelerle ortaya koyuyoruz. Vakfıkebir ekmeğinin de, Çavuşlu ekmeğinin de kendine has özellikleri bulunmaktadır ama bir tarih ortaya koyuluyorsa tarihi daha eski olan Çavuşlu ekmeğidir” bilgisini verdi.
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