Giovane Gentile’nin 2020-2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu ile modern ve romantik bir stil

Erkek giyiminin global markası Giovane Gentile, orijinal ve fonksiyonel tasarımları, inovatif kumaşları, zengin renk ve kombinasyon skalasıyla Sonbahar - Kış sezonunun kapılarını aralıyor. Her erkeği kişiliğine uygun yenilikçi, cesur ve zarif bir stille metropol hayatına dahil edecek olan koleksiyon, yeni sezona iddialı ve nostaljik bir giriş yapıyor.

Yeni nesil nostaljiye inanın

Giovane Gentile’nin ‘yeni nesil nostalji’ konseptiyle sunduğu koleksiyon; karamel, soft kahve, somon, petrol, indigo, lacivert, ağaç küfü yeşili, haki, koyu yeşil renklerin hakim olduğu geniş bir renk skalası içeriyor. Doğanın romantik detaylarını nostaljik çizgiler eşliğinde pantolonlara, kazaklara, montlara, ceket ve kabanlara ustalıklı bir biçimde yansıtan Giovane Gentile; modern retro ve saç örgüleri, jakar, başak ve ekose desenleri modern hayata uyarlıyor. Konsept, dokuma oyunları ile son derece dokusal bir derinliği erkek giyimiyle bütünleştiriyor.

Soğuk havaları stilinizle ısıtın

Giovane Gentile 2020-2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonunda trikolar, yıkanabilir takım elbiseler, yıkanabilir yüzde 100 wool gömlekler, yağmurluklar, kürklü ya da kürksüz kabanlar, su itici deri montlar ile ipli ve pileli pantolonlar ön plana çıkıyor. Bu sezon gömlek, pantolon, ceket ve eşofman takımlarından oluşan kadife grubuna da ağırlık veren Giovane Gentile, kusursuz dikim teknikleriyle oluşturduğu koleksiyon ile şehirli erkekleri yeni nesil nostaljinin içine çekiyor.

Ayrıntıları önemseyin

Stil sahibi erkekler için Giovane Gentile tarafından tasarlanan kravat, atkı, bere, mendil, cüzdan, çorap, bileklik ve kemer koleksiyonu da yeni sezon kombinlerini detaylandırıyor. Gündelik yaşamdan özel davetlere kadar her yerde erkek modasına eşlik eden aksesuarlar, ister klasik ister casual olsun tüm giyim tarzlarının etkisini arttırıyor.

Giovane Gentile 2020-2021 Sonbahar – Kış Koleksiyonu, markanın tüm offline mağazalarından ve https://www.giovanegentile.com adresindeki online mağazadan temin edilebiliyor.