Gine Bissau’da FETÖ iltisaklı okul Türkiye Maarif Vakfına devredilecek
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, FETÖ’YLE MÜCADEYE İLİŞKİN, “GİNE BİSSAU’DAKİ FETÖ'YLE İLTİSAKLI OKULUN KAPATILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ” DEDİ.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ’yle mücadeye ilişkin, “Gine Bissau’daki FETÖ’yle iltisaklı okulun kapatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Gine Bissau’da mevkidaşı Suzi Carla Barbosa’yla görüştü. İkili görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi.
Gine Bissau’ya yaptığı ziyarette, bölgedeki mevcut potansiyeli tespit ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, Türk iş adamlarını bölgeye yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam edeceklerini aktardı.
Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) mücadele kapsamında Çavuşoğlu, “Türkiye’nin FETÖ’yle mücadelesine sağladığı katkıdan ötürü Gine Bissau’ya teşekkür ederim. Bu ülkedeki FETÖ’yle iltisaklı okulun kapatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Gine Bissau yetkilileri arasında imzalanan anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “TMV burada Gine Bissau’da yeni okullar açacak. Bu vakfın halihazırda 43 farklı ülkede 333 okulu var ve bunların 23’ü Afrika kıtasında” diye konuştu.
Türkiye’nin birçok ülkeyle olduğu gibi Gine Bissau’yla da Covid-19 salgını konusunda mücadelede dayanışma gösterdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bugün de yanımızda ventilatör ve N-95 maske getirdik. Uçağın kapasitesi sınırlı olduğundan, olabildiğince çok getirmek için elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.
Gine Bissau’da diplomasi akademisinin kurulmasını destekleyeceklerini belirten Çavuşoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinin de Gine Bissaulu diplomatlara çevrim içi eğitim programları sunacağını kaydetti.
Türkiye ile Gine Bissau arasında TMV’nin imzaladığı anlaşmanın yanı sıra bugün çok önemli anlaşmalara imza atıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu anlaşmaların yalnızca ikili iş birliğini güçlendirmekle kalmayacağının altını çizdi.
Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda, kendisine ve Türk heyetine gösterilen sıcak misafirperverlikten ötürü mevkidaşı Barbosa’ya teşekkür etti.
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