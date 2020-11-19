Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık " projesi kapsamında www.gidanikoru.com sitesine girerek ’Soframa Sahip Çıkacağıma Söz Veriyorum’ denilerek kampanyaya desteğin nüfusa oranla katılımın sağlandığı puan tablosuna göre 81 il içinde Bilecik’in 1’inci sırada olduğunu söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında Özel Mutlu Çocuklar Gündüz Bakım Evinde çocuklarla buluştu. Okul Müdürü Yeliz Kahraman ile birlikte çocuklara boyama kitabı ve maske dağıtımı yapan İl Müdürü Yoldaş, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık " kampanyası hakkında bilgi verdi. Yoldaş, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin başlatmış olduğu ’Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyası kapsamında başta okullarımız olmak üzere il düzeyinde farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Maalesef, bilerek veya bilmeyerek hepimiz gıda israfı yapıyoruz. Önemli olan bunu elimizden geldiğince en aza indirebilmektir. Ülkemizin en değerli hazinelerinden biri olan gıdamızı korumak ve soframıza sahip çıkmak hepimizin görevi olmalıdır. Farkında olmadan kaybettiğimiz ve israf ettiğimiz gıdalarımızı korumak için öncelikle ihtiyacımız kadar satın almamız ve doğru koşullarda saklamamız gerekmektedir. Tüm halkımızı gıda israfının önlenmesi konusunda daha duyarlı olmaya ve bu amaçla sayın bakanımız Bekir Pakdemirli’nin başlatmış olduğu ’Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesi kapsamında hazırlanan www.gidanikoru.com sitesine girerek ’Soframa Sahip Çıkacağıma Söz Veriyorum’ denilerek kampanyaya destek vermeye davet ediyorum" dedi.

"’Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ projesinde Bilecik 1’inci sırada"

İl Müdürü Yoldaş, açıklamasının devamında, Bileciklilere teşekkür ederek, "Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bugün itibariyle baktığımız da bu kampanyaya nüfusa oranla katılımın sağlandığı puan tablosuna göre 81 il içinde birinci sıradayız. Bizde il müdürlüğümüz olarak gıda israfının önlenmesi amacıyla özellikle okullarımızda farkındalık oluşturmak ve çocuklarımızı bilinçlendirmek amacıyla bin adet gıda israfı kitapçığı ve bin adet aktivite kitabı hazırlanarak il bazında okullarımıza dağıtımları gerçekleştirdik. Halkımızı bilinçlendirmek amacıyla 100 adet poster hazırlanarak il genelinde toplu tüketim noktalarına asmış bulunmaktayız. Bu kapsamda Osmangazi Ortaokulunda Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır"dedi.