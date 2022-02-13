Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün duyurduğu temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine dair karar yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Peki temel gıda ürünleri neler, KDV indirimi neleri kapsıyor? İşte temel gıda ürünleri listesi...

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ LİSTESİ

Temel gıda ürünleri, ihtiyaç duyulan çeşitli maddeleri bünyelerinde bulundururlar ve tüketilmelerinin neticesinde de yüksek enerji sağlarlar. Özellikle aktif iş ya da okul hayatı içerisinde olan insanların mutlak bir surette bu gıdaları belli aralıklarla tüketmesi lazımdır.

Günlük ya da belirli aralıklar ile alınması gereken temel gıda ürünleri aşağıdaki listede belirtilmiştir:

Peynir Zeytin Yumurta Çay Et Süt Pirinç Sebze ve meyveler Bakliyat ürünleri Protein ve yağ gibi besinler

MARKET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor.

13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayınlanacak olan kararın ardından market zincirlerinden fiyat indirimi yapılması ön görülüyor.