banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul için yeni koronavirüs kararı
İstanbul için yeni koronavirüs kararı
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi

GİBTÜ’den Rektör Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Rektör Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı.

Genel 12.03.2021, 17:20
3
GİBTÜ’den Rektör Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Rektör Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi açıldığı günden bu yana adından kaynaklanan hazımsızlık sebebiyle özellikle bir kısım medya tarafından sürekli olarak yıpratılmaya çalışıldığına değinilen açıklamada, haberlerin yalan olduğu açıklandı.

Üniversite ile ilgili en küçük bir konuyu bile algıya ve yalan habere dönüştürme becerileri olan kaynakların olduğu belirtilen açıklamada, “ Bu kaynaklar, bu sefer de “Tek kişilik üniversite”, “Hatipoğlu Tıp Fakültesine Dekan oldu” gibi uydurma ve yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. İddia edilen habere göre, GİBTÜ ‘de Rektör Hatipoğlu dört fakülteye vekalet ediyor, diğer iki Dekanımız ise ikişer fakülteye vekalet ediyor. Bu nasıl olabilir? Haberin tezyifat dolu başlığı değil de içeriği okunduğunda ne kadar absürt ve çelişkilerle dolu bir haber olduğu rahatlıkla gözlenebilmektedir. Zira haberi hazırlayanlar kamuoyu nasılsa haberin tümünü okumaz mantığı ile hareket ederek haberin içeriğinden bağımsız yalan ve algıya yönelik başlık kullanarak Üniversitemizi yıpratmaya çalışmaktadırlar” denildi.

Üniversitede yapılan görevlendirmelerden her hangi bir ücret ve ya maaş alınmadığını açıklayarak, “Bu haberle ilgili üniversitemizle görüşüldüğünde gazetecilere aşağıda belirteceğimiz gibi yapılan bütün görevlendirmelerin yönetmelik ve teamül gereği olduğunu, bu görevlendirmelerden herhangi bir ücret veya maaş kesinlikle alınmadığını, Üniversitemizde mevcut Profesörlerden sadece prosedür işlemlerinin gerçekleşmesi için geçici Dekanlık görevlendirmesinin yapılabildiği ve diğer bütün Üniversitelerde de bu yöntemin geçerli olduğu anlatılmasına rağmen haberi servis eden malum medya olumsuz algı oluşturma yolunu seçmiştir. Olayın aslı şu şekildedir, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2019 Yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. GİBTÜ adıyla anılmaktadır. Üniversitemizde 8 Fakülte bulunmaktadır, bu fakültelerin bir kısmı Akademik oluşumunu tamamlamış ve hali hazırda öğrenci kabulüne başlamıştır, bir kısmı ise Akademik oluşumunu tamamlamak için çalışmalara devam etmektedir. Fakültelerin açılabilmesi, Akademik kadroların ilan edilebilmesi, Öğrenci kabul edilebilmesi ve İdari iş ve işlemlerin takibi açısından bu Fakültelere Dekan görevlendirilmesi yapılmalıdır. Dekan görevlendirmeleri vekâleten dahi olsa ancak Profesör kadrolarından yapılabilir. GİBTÜ’de Rektörümüz dahil fiilen 3 Profesörümüz görev yapmaktadır, bu fakültelere Üniversitemizde mevcut 3 Profesör arasından vekaleten görevlendirme yapılması Yönetmelik ve teamül gereği şarttır. Bilindiği gibi Üniversitelerde Akademik Personel istihdamı Senato Kararı ile uygulanır. Üniversitede bulunan bütün Fakülte Dekanlıklarının Senato’da temsil edilmesi esastır. Üniversite’de akademik yapılanmanın tamamlanması ve Eğitim Öğretim faaliyetlerinin devamı açısından boşta bulunan Fakülte Dekanlıklarına vekâleten görevlendirme yapılması mevzuat gereğidir. Fakültelere ilgili alanda Profesör ataması yapıldığında Dekanlık görevi ilgili Profesöre devredilecektir. Bu dekan vekaleti görevlerinden dolayı ne Rektörümüze ne de diğer Profesör hocalarımıza hiçbir ilave ücret ve maaş ödenmemektedir. Bu gerçek Akademik dünya ile ilgili olan herkes tarafından bilinmektedir. Rektörümüz Prof. Dr. M. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Osman Bilgin ve Prof. Dr. Zeynep Güngörmüş hocalarımıza bu güne kadar bu görevlerinden dolayı herhangi bir şekilde ücret ödenmemiştir. YÖK’ün belirlediği bu uygulamayı, anormal veya gayri kanuni bir iş yapılıyor gibi sunmak ve böyle yorumlara vesile olmak sorumsuzluk ve ön yargıdan başka bir şey değildir. Ülkemizde kurulan bütün Üniversiteler bu süreci yaşamışlardır. İki yıl gibi kısa bir süre içerisinde Akademik ve İdari 140 Personele ulaşmış, önümüzdeki yıl itibariyle 2000 öğrenciye ulaşmayı hedefleyen; yüzlerce projesi olan genç ve idealist Üniversitemizin böyle boş, yalan, tezyifat haber veya başlıklarla sürekli yıpratılmaya çalışılması neye ya da kime hizmet edecek? Doğrusu merak etmekteyiz. Yasal, zaruri ve usullere uygun olan ayrıca her türlü denetime açık olan bir kanuni işlemi bile yanlış iş yapılmış ya da menfaat elde edilmiş gibi yanıltıcı haber veya başlıkla kamuoyuna sunmanın kimseye fayda sağlamayacağı aşikârdır. Bu görevlendirmelerden tek kuruş ilave ücret veya maaş alınmadığı gibi söz konusu görevlerin ekstra sorumluluk getirdiği ayrıca bu görevlendirmelerin geçici olduğunun altını çizerek belirtmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20