GGC yeni yönetimini seçti

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin (GGC) 22’nci olağan kongresi yapıldı. Yönetim Kurulunda İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu’nun da olduğu GGC başkanlığına Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) muhabiri Mehmet Mücahit Ceylan seçildi.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin 22’nci olağan genel kongresi, Sümerpark içerisindeki GGC tesislerinde gerçekleşti. Tek listeyle girilen seçimde GGC başkanlığına DHA’nın muhabiri Mehmet Mücahit Ceylan seçilirken, yönetim kuruluna ise İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, DHA Bölge Müdürü Ahmet Ün, Sabah Gazetesi muhabiri Hüseyin Kaçar, Haber Global temsilcisi Mücahit Yolcu, TRT muhabiri Ahmet Yukuş, TRT şef kameramanı Engin Dalgıç, Waar TV temsilcisi Mehdi Mutlu ve Pasurun Sesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Salih Siyah oy birliği ile seçildi.

Kongrede görevi başında hayatını kaybeden gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından tek liste ile seçime giren Mehmet Mücahit Ceylan ve yönetimi oy çokluğu ile görevi devraldı. Kongrede bir konuşma yapan GGC’nin yeni başkanı Mehmet Mücahit Ceylan, yeni bir dönemin kapısını aradıklarını belirterek güçlü cemiyet vurgusu yaptı. Basının çok sesli olduğu Güneydoğu’da, gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle zaman zaman hedef olma riskiyle karşı karşıya kaldığını aktaran Ceylan, “Türkiye’nin en köklü cemiyetlerinden biri olan cemiyetimizi, daha güçlü kılabilmek için yola çıktık. Basının, çok sesli olduğu önemli bir coğrafyanın odağındayız. Yerel, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının yanı sıra, dijital medya kuruluşlarının da temsilinin en güçlü olduğu bir bölge burası. Ortadoğu coğrafyasında olup bitenleri aktarırken, bunu, çoğu zaman, zorlu koşullar altında gerçekleştirdiğimiz, herkesin malumudur. Temelinde, basın meslek ilkelerini esas aldığımız gazetecilik mesleğimizi icra ederken, ortaya koyduğumuz haber ve çalışmaları, yansız, yorumsuz ve yalın olarak sunarken, haber konusuna ilişkili çevrelerce, hedef haline gelme riskiyle de, karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu risklerin yaşanmaması için, cemiyetler, stoper görevi üstlenir. Cemiyetlerin bunu başarabilmesi, ancak güçlü bir yapıyla mümkün olabilir. Ayrıştıran, ötekileştiren, yok sayan değil, kutuplaştırmayı ortadan kaldıran, üyeleri ortak paydalar etrafında buluşturabilen, çoğulculuğu esas alan ve uzlaşmacı bir yapısı olan cemiyetler, güçlü cemiyet olabilir. Ben ve arkadaşlarım, buna öncülük etmek için inanarak yola çıktık" dedi.

“Dürüst, şeffaf ve hesap veren bir yönetim”

GGC Başkanı Ceylan, dürüst, şeffaf ve hesap veren bir yönetim olarak görevini sürdüreceklerinin kaydetti. Ceylan, “Yönetimimizle ilgili altını çizmek istediğim çok önemli 2 husus var, birincisi dürüst, şeffaf ve hesap veren bir yönetim olacağız. İkincisi ise, insan haklarını, demokrasiyi, fikir özgürlüğünü ve evrensel basın meslek ilkelerini esas alan cemiyetimizin tüzüğünü, hep işler kılacağız. Bu kongrede, bize ister oy versin ister vermesin, cemiyetimizin tüm üyelerine ve gazeteciliği hakkıyla yapan tüm meslektaşlarımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Yönetim organlarımızın tek hamisi, tek dayanağı ve tek referansı, bağlı olduğumuz basın meslek ilkeleri ve bu ilkeleri esas alan tüzüğümüzdür ve görevde olduğumuz sürece de bu böyle olmaya devam edecektir. Anayasamızın 28’inci maddesinde, ’Basın hürdür, sansür edilemez’ hükmü vardır. Basın özgürlüğü, anayasal güvence altına alınmışken, basın meslek ilkelerini esas edinmiş gazetecilik anlayışını hakim kılamazsak, sansüre en büyük zemini kendimiz oluşturmuş oluruz. Diğer taraftan, medya gelişirken, dönüşürken ve yenilenirken, bizim yerimizde durmamız olanaksızdır. Medyanın, yeni medyaya hızla evrildiği bu süreçte, cemiyet olarak hem üyelerimizi hem de üye olmayan meslektaşlarımızı, yeni ve dijital medya ile ilgili, donanımlı hale getirecek projeler hayata geçirmemiz, elzem bir ihtiyaçtır. Eğilmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi de, yerel medyamızın sorunlarıdır, yerel medyanın, basının temel taşını oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlayışla hareket ederek, sorunların çözümü için yerel medya temsilcileriyle ortak yol haritası oluşturmak arzusundayız. Bilinsin ki, gazetecilik adı altında, mesleğimizin saygınlığına gölge düşüren, meslek ahlakı ve ilkelerini hiçe sayarak iş ve işlem içerisinde olan, ister üyemiz olsun ister olmasın, fark etmeksizin karşısında duracak, ifşa edecek ve bu saygın meslekle anılmasının, mutlak surette önüne geçeceğiz" diye konuştu.