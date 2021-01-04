Gezici kütüphane Sincan sokaklarını turlamaya devam ediyor

Sincan Belediyesi; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirdiği gezici kütüphane Sincan’ı dolaşarak kitapları vatandaşların yakınına getirmeye devam ediyor.

Her yaş grubuna yönelik kitapların yer aldığı, teknolojik alt yapı ile donatılan Kütüphane kitap dostlarıyla buluşmak için Sincan sokaklarında yolculuğunu sürdürüyor. 3 bin 500 kitap, üç adet bilgisayar, internet bağlantısı ve engelli rampası bulunan kütüphanede sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları özenle uygulanıyor. Kütüphaneden kitap temin etmek için ise kimlik bilgileriyle üye olmak yeterli.

Çocukların ilgisi yoğun

Mahallelerinde kütüphaneyi gören çocuklar ise kitaplara yoğun ilgi gösteriyor. Kimileri gezici kütüphanede oluşturulan alanda kitaplarını okurken kimi de kitapları ödünç almayı tercih ediyor. Çocukların yanı sıra yetişkinler de sevdikleri kitapları rahatlıkla bulabiliyor. Ayrıca internet ve bilgisayar hizmetleri de ücretsiz veriliyor.

Haftaya Plevne Mahallesinde başlayan gezici kütüphane şu saatlerde şu mahalleler de bulunacak:

“5 Ocak Salı - Saraycık Mahallesi 10.00-16.00, 6 Ocak Çarşamba-Selçuklu Mahallesi 10.00-16.00, 7 Ocak Perşembe- Tandoğan Mahallesi 10.00-16.00, 8 Ocak Cuma - Törekent Mahallesi 10.00-16.00, 9 Ocak Cumartesi - Kesiktaş Mahallesi (10.00-13.00) ve Ulubatlı Hasan Mahallesi (13.00-17.00), 10 Ocak Pazar - Polatlar Mahallesi (10.00-13.00) ile Yeni Çimşit Mahallesi (13.00-17.00)”

Ayrıca kütüphane ile ilgili yer, saat ve tarih bilgileri Sincan Belediyesi’nin web sitesi ve tüm sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. “Kütüphanem Cepte” uygulaması ile vatandaşlar kütüphane hizmetlerine telefonları üzerinden de ulaşabilecek. Vatandaşlar, e-devlet üzerinden kayıt yaptırdıktan sonra http://ekutuphane.gov.tr adresinden katalog tarama ve e-kitap gibi hizmetlerden yararlanabilecek. Akıllı telefon sanal market uygulamalarından da "Kütüphanem Cepte" uygulamasını erişim sağlanabiliyor.