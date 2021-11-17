GESKON’un aylık istişare toplantısı yapıldı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) İstanbul İl Başkanlığı’nın aylık istişare toplantısı yapıldı.

İstişare toplantısı, İl Başkanı Ekrem Köse Başkanlığında yapıldı. Toplantıya GESKON İstanbul İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve üniversite temsilcileri katıldı. İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, yapılması planlanan sportif faaliyetler belirlenerek, fikir alışverişinde bulunuldu. Ekrem Köse, "GESKON olarak her zaman gençliğe hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.