GESKON Genel Başkan Yardımcısı Korumtaş: "Sporda KKTC’ye uygulanan ambargo kabul edilemez"

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Korumtaş, "GESKON olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yapmış olduğumuz sportif faaliyetlere 2023 yılında da büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Spor; barış, sevgi ve kardeşlik demektir. Yıllarca KKTC’nin sportif faaliyetlerine ve sporcularına uygulanan haksız ambargolar kabul edilemez" dedi.

GESKON Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Korumtaş, kuruluşun 2022 yılında yaptığı faaliyetleri değerlendirdi. Korumtaş, "Kuruluş olarak 2022 yılında Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC üniversitelerinde çok fazla sayıda gençlik ve sportif faaliyetler yaptık. 2023 yılında da gençlik ve spor alanında çok fazla sayıda faaliyetler ve projeleri hayata geçireceğiz. GESKON kuruluşu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yapmış olduğumuz sportif faaliyetlere 2023 yılında da büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Spor; barış, sevgi ve kardeşlik demektir. Yıllarca KKTC’nin sportif faaliyetlerine ve sporcularına uygulanan haksız ambargolar kabul edilemez" dedi.