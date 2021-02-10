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Geri dönüşüme kazandırmak için topladığı eşyalarına belediye ‘çöp ev’ diyerek el koydu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 73 yaşındaki Emine Öğe’nin ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmak amacıyla topladığı geri dönüştürülebilir atıkları, belediye ekipleri ‘çöp ev’ diyerek topladı. Belediye ekiplerinin ayakkabılarını bile götürdüğünü söyleyen Öğe, evine çöp evi denilmesi sebebiyle büyük hüzün yaşadığını söyledi.

Genel 10.02.2021, 13:55
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Geri dönüşüme kazandırmak için topladığı eşyalarına belediye ‘çöp ev’ diyerek el koydu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 73 yaşındaki Emine Öğe’nin ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmak amacıyla topladığı geri dönüştürülebilir atıkları, belediye ekipleri ‘çöp ev’ diyerek topladı. Belediye ekiplerinin ayakkabılarını bile götürdüğünü söyleyen Öğe, evine çöp evi denilmesi sebebiyle büyük hüzün yaşadığını söyledi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi 60 Evler Mahallesi’nde bulunan tek katlı evinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Emine Öğe, her gün çöp yığınlarının arasında geri dönüştürülebilir atıkları tek tek topluyor. Yaşına rağmen zamanının büyük kısmını harcayarak topladığı geri dönüştürülebilir atıkları evine getiren Öğe, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Çevresindeki insanlar tarafından “Emine teyze” olarak tanınan Emine Öğe, çöplerden topladığı ekmek ve yemek atıklarını da sokak hayvanları ve kuşlar için değerlendiriyor.

‘Çöp ev’ diyerek tüm eşyalarını aldılar

Bölgede yaşayan insanların Öğe’nin evinin önüne bıraktığı atıklardan rahatsız olduklarını belirterek şikayette bulunması sonrasında Derince Belediyesi ekipleri, eve gelerek Öğe’nin çöp yığınları arasında topladığı geri dönüştürülebilir atıkları tek tek topladı. Derince Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgınla mücadele sürecinde gelen ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendiren ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden Yavuz Sultan Mahallemizdeki bir çöp evin temizliğini yaptı” ifadelerine yer verdi.

Büyük hüzün yaşadı

Yaşanan olayın ardından büyük hüzün yaşadığını söyleyen Emine Öğe, kendisinin geri dönüştürülebilir maddeleri toplayarak ülke ekonomisine katkı sağladığını, ekiplerin ‘çöp ev’ diyerek bütün eşyalarını aldığını söyledi. Ayakkabısından pazar arabasına kadar tüm eşyalarını ekiplerin götürdüğünü belirten Öğe, yaşanan olay sonrasında büyük hüzün yaşadığını dile getirdi. Topladığı eşyaları geri dönüşüme kazandırdığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını kaydeden Öğe, “Ben bunları garibanlar için topluyorum. Gariban birisi geliyor, ‘Emine teyze bana göre ayakkabı var mı’ diyor. Diyorum düşünürüm. İşçi gelip, çalışma kıyafeti soruyor, diğeri kilim soruyor. Zengin apartmanda yaşayan kadın bile benim halılarımı görüp, ‘bunları bana versene’ dedi. Eskici, halıcı, alüminyumcuların hepsinin cep telefonu numaraları var. Çağırıyordum, biriktirdiklerimi veriyordum. Topladığım cam atıklar için belediyeye defalarca gidip buraya cam geri dönüşüm konteyneri koymasını söyledim. Koymadılar” dedi.

“Geri dönüşümleri alsınlar, ama kişisel eşyalarım var dedim”

Evindeki geri dönüşüm maddeleri ile birlikte eşyalarının da götürüldüğünü söyleyen Öğe, “Derince’de yaşayan kızımın evinden geliyordum. Geldim, anahtarla kapıyı açtım, telefonumu şarja taktım. İçinde tüm eşyalarımın, bin lira paramın olduğu pazar arabamı kapıya bıraktım. Öğlen namazımı kılacaktım, baktım kapının önünde zabıtalar var, polis var. Yanlarına gidip, olay mı var burada dedim. Sonra güldüler. Meğer beni oyalıyorlarmış. Benim kötü bir kadın gibi müdahale edeceğimi sandılar. Sonra neden burada olduklarını sordum. Bir kadın, iki de erkek polis vardı. Bana saygı gösterdiler. Ama ben onlara daha güzel davrandım. Sonra dedim bırakın beni ben hiçbir şeye dokunmayacağım. Geri dönüşümleri alsınlar, ama kişisel eşyalarım var dedim. Bayrağımı aldılar, ellerinden çekip aldım ve dokunamazsınız dedim. Bin TL param, nüfus cüzdanım, kartlarım, evraklarım, Kur’anım, pazar arabam, merdivenlerim, evi boyamam için aldığım boyam gitti” diye konuştu.

“O yaptıkları terbiyesizlik için yazıklar olsun”

Belediyenin sosyal medya hesabından, evinden ‘çöp ev’ diye bahsederek paylaşım yapmasına tepki gösteren Öğe, “Onların bakış açısı çöptür. Benim evimin kapısında bir sinek bile yoktur. Ben öyle değilim. Ben yıkarım temizlerim. Ben üzülmedim, onlar için üzüldüm. O yaptıkları terbiyesizlik için yazıklar olsun dedim” şeklinde konuştu.
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