Gercüş’te badem ağaçları erken çiçek açtı, çiftçi tedirgin

Batman’ın Gercüş ilçesine erken gelen baharla birlikte badem ağaçları çiçek açtı.

Gercüş ilçesine bağlı Yüce köyünde güneşli günler yaşanırken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı. Şubat ayının sonunda mart ayının başında bademlerin çiçek açması çiftçileri tedirgin etti Çiftçiler, erken çiçek açan bademlerin zarar görmesinden endişe duyuyor.

Çiftçilerden Hüseyin Yılmaz, bu sene baharın erken geldiğini söyledi. Yılmaz, “Badem ağaçları erken çiçek açtı. Bu sene yağışlar çok iyi, inşallah böyle devam eder. Mahsullerimiz şu an iyidir. Tedirgin olduğumuz tek olay ise bundan sonra olacak don olayıdır. Don olayı olursa meyve ağaçlarımızın çiçekleri zarar görecektir ve iyi bir verim alamayacağız. Bazı çiftçiler, ’Bundan 5 sene öncede bunu yaşamıştık. Badem ağaçlarımız ve meyve ağaçlarımız erken çiçek açmıştı. Daha sonra soğuk havanın gelmesiyle don olayı yaşandı. Bütün meyve ağaçlarımız zarar gördü.’ Bu sene de böyle bir şeyin olması bizi tedirgin ediyor. Şubat ayının sonunda ve mart ayının başında badem ağaçlarının çiçek açması iyi olacağını zannetmiyorum" dedi.