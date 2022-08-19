General ve Amirallerin atama kararı Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararı gerçekleşti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.