Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: “Aylan bebeklerin cesetlerinin kıyıya vurmasına sebebiyet veren bir dünya ile karşı karşıyayız”
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Herem’i ağırladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Herem’i kabul etti.
Genel 01.04.2022, 14:52
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Herem’i kabul etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Herem’i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.