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Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer’i ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer’i kabul etti.

Genel 06.09.2021, 16:42
Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer’i ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer’i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer’i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.

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