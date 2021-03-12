banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı

Genelev böyle yıkıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 50 yıl önce faaliyetine başlayan ve günümüzde yerleşim yerlerinin ortasında kalan Bandırma Genelevi, Belediye tarafından kamulaştırılarak yıkıldı.

Genel 12.03.2021, 15:03
3
Genelev böyle yıkıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 50 yıl önce faaliyetine başlayan ve günümüzde yerleşim yerlerinin ortasında kalan Bandırma Genelevi, Belediye tarafından kamulaştırılarak yıkıldı.

Bandırma’da Ayyıldız, Yeni Mahalle ve Çalışkanlar Mahallelerinin ortasında yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren Bandırma Genelevi, Bandırma Belediyesi’nin yürüttüğü çalışma ile kamulaştırılarak yıkıldı. Genelevin yıkılması için düzenlenen küçük çaplı törene Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerden meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ali Derman, yakınında bir okulun ve çok sayıda yerleşim yerinin olduğu Bandırma Genelevi’nin mahallelerinde çok önemli bir sorun olduğunu ve bu soruna Bandırma Belediyesi’nin çözüm bularak yer sahipleri ile anlaşmayı sağlayıp yıkımı gerçekleştirdiğini ifade etti. Törende konuşan CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç ise Bandırma Belediyesi ve genelev sorununun ortadan kaldırılmasında katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından İHA’ya açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Belediyecilikte önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Biz önceliklerimiz belirledik. Bandırma’nın yıllardır kangren olmuş yaraları var. Bu yaraları sarmaya geldik. Zaten vatandaşlarımıza da bunlarla ilgili sözler verdik. Burası 50 yıldır Ayyıldız, Yeni Mahalle ve Çalışkanlar Mahallelerinin ortasında olan ve Bandırma’nın gelişme noktasında olan bir alan. 50 yıllık bir genelevi 25 yıldır her belediye başkanı buranın kaldırılması ile ilgili söz veriyordu. Çünkü bu mahallelerin en büyük problemi bu. Biz önceliklerimizin arasına aldık. 7-8 aydır bu konuda çalışıyoruz. Burada 4 ayrı genelev vardı. Dördünün de ayrı hisseleri ve tapuları vardı. Bu insanları çağırdık, 8 aydır pazarlık yapıyoruz. Burası 7 bin 400 metrekare bir alan. Onun üzerinde dört genelev var. Burada önemli olan şey genelevin işletme hakkı. Arsanın belli bir maliyeti var. Bütçelerimizi oluşturduk, pazarlıklarımızı yaptık. Biraz tatlı, biraz sert anlaştık. Memleketimize de böyle bir kazanım oluşturduk. Tabi bu sadece üç mahalle açısından değil, bugün çevresine baktığımız zaman binlerce metrekare alan boş. Burası Bandırma’nın gelişme alanı. Neden boş? Çünkü arkamızdaki genelevden dolayı boş. Biz de genelevi kaldırdık. İnşallah bu mahallelerdeki arsalarımız değerlenerek, buralara konutlar, ticaret alanları gelecek. Mahallemiz kalkınıp şehrimiz gelişecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Caner Akal ise, "Çok eskilerden bu yana en önemli sorunlarımızdan biriydi. Mahallemizin gelişmesi açısından hem Yeni Mahalle hem Ayyıldız Mahallesi için önemliydi. Gelen her siyasetçinin ilk önce burasını yıkacağız deyip oy istediği yerdi. Kurtulduk, Allah emeği geçenlerden razı olsun. Başkanımız da taşın altına elini soktu. Bizlere yardımcı oldu. Kurtulmuş olduk bu genelev probleminden" diye konuştu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun yapılan konuşmaların ardından Belediye’ye ait iş makinesinin direksiyonuna geçerek genelev yıkımında ilk darbeyi vurup yıkımı başlattı.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20