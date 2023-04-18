Gençlik Ve Spor Bakanlığı’ndan Sarıyer’e 100 Milyon TL değerinde stat

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan, Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu yeniden yapılıyor. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın girişimleri sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi. Yapılan ihale sonucu Ekim ayı itibariyle stadyumun yenileme çalışmasının bitirilmesi hedefleniyor.

Sarıyer’in mazisinde birçok başarılara sahne olan Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı yenileniyor. 1987 yılında inşa edilen Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumunun, standartlara uygun olmaması ve deprem riskinin yüksek olması sebebiyle yenilenmesi gerekiyordu. Ancak mevcut İlçe Belediyesine yapılan talepler karşılıksız kaldı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın girişimleri sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi. Yapılan ihale sonucu yenileme çalışmaları başladı. Ekim ayı itibariyle stadyumun yenileme çalışmasının bitirilmesi hedefleniyor.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmalara başlanan stadyum 6 ay sonra hizmete girecek’’

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Demir, Sarıyer ziyaretinde yenileme çalışmaları yapılan statla ilgili açıklama yaptı. Mustafa Demir, “ Sarıyer bizim güzide ilçemiz. Spor kulübü olarak da 3 büyüklerin hemen arkasından gelen tarihi bir birikimi var. Bu tarihe uygun geçmişte çok önemli sporcuları yetiştirmesine rağmen spor alt yapısında tesis alt yapısında sıkıntılar vardı ve uzun süre devam etti. Bizim değerli ilçe başkanımız, ilçe başkanı olduktan sonra Halil İbrahim bey, onun özel gayretiyle şu anda gördüğümüz stadın yenilenmesi güçlendirilmesi ve yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleşiyor. Sahanın bazı kısımları güçlendirmeyle kurtarılabilecekken bazı kısımlarının yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Alt yapısıyla birlikte sahanın yeniden top oynanabilecek düzeye gelmesi yaklaşık 100 Milyon TL’den fazla bir yatırım gerektiriyor. Tüm bu işlemler için gerekli ihaleler gerçekleşti. Şantiyede tahmin ediyorum 4 ay sonra kaba inşaatı bitmiş olacak. Ondan sonra yeşil zeminin alt yapısıyla ilgili, drenajıyla ilgili çalışmalar başlayacak. Yine tahmin ediyorum altı ay sonra Sarıyerlilerin hizmetine girecek” dedi.

Halil İbrahim Kurşun, ‘’CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin, Sarıyer spor kulübüne toplu iğne kadar katkısı olmadı’’

AK Parti Sarıyer İlçe Başkan’ı Halil İbrahim Kurşun, “Yaklaşık 2 buçuk yıl önce ilçe başkanlığı görevine geldiğimizde, Sarıyer Spor Kulübü Stadının yeniden yapımı gündeme geldi. Arkadaşlarımızla birlikte Sarıyer Stadının yapımı için kollarımızı sıvadık. Sorunu Gençlik ve Spor Bakanımıza akabinde de Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Gençlik ve Spor Bakanımız geçtiğimiz günlerde buraya geldi ve inşaatımız başladı. Stadımız yapılacak” dedi.

‘’Sarıyer’imize muhteşem bir stat kazandıracağız ‘’

Sarıyer’e Dünya standartlarında bir stat kazandıracaklarını söyleyen Kurşun; ‘’Nice Dünya Yıldızları bu sahalardan yetişecek. 2016 yılında bu stadımız yapılmıştı. O günden bugüne bir çivi dahi çakılmadı. Yerel Belediyemiz Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye. Sarıyer Spor Kulübüne toplu iğne kadar katkısı faydası olmayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in Sarıyer Spor Kulübümüze hiçbir katkısının olmadığını arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla stadımız yapılıyor’’ şeklinde konuştu.

Ali Genç; "20 yıldır yapılması gerekiyordu’’

Spor Kulübü Başkanı Ali Genç, ‘‘ Sarıyer Spor Kulübü çok eski bir kulüp olmasına rağmen tesis anlamında ciddi anlamda sıkıntıları olan bir kulüptü. Maalesef standartlara uygun olmayan bir stadımız vardı. Yaklaşık 15-20 yıldır tadilata girmesi gerekiyordu. Depreme dayanıklılık konusunda sıkıntılar vardı. Sağ olsun başta İlçe başkanımız olmak üzere Milletvekillerimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız bu işe sıcak baktı. Yeni stadımızı heyecanla bekliyoruz” dedi.