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Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa’da yüzme havuzu açılışında konuştu
Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa’daki temasları kapsamında merkez Karaköprü ilçesinde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katılarak, ildeki gençlik merkezi sayısını arttıracaklarını ve gençlik merkezi bulunmayan ilçenin kalmayacağını belirtti.
Genel 08.04.2022, 16:10
Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa’daki temasları kapsamında merkez Karaköprü ilçesinde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katılarak, ildeki gençlik merkezi sayısını arttıracaklarını ve gençlik merkezi bulunmayan ilçenin kalmayacağını belirtti.