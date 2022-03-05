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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Geleneksel spor dallarındaki çıtayı güçlendirmiş olacağız"

Bakü’de düzenlenen 5’inci Etnospor Forumu’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Bizler el ele verdikçe bu birlikteliği, bu kardeşliği sporun ruhuna uygun bir şekilde güçlendirdikçe, inanıyorum ki geleneksel spor dallarındaki çıtayı da, bu anlamda ki ivmeyi de daha ciddi bir şekliyle güçlendirmiş olacağız” dedi.

Genel 05.03.2022, 18:15
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Geleneksel spor dallarındaki çıtayı güçlendirmiş olacağız"

Bakü’de düzenlenen 5’inci Etnospor Forumu’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Bizler el ele verdikçe bu birlikteliği, bu kardeşliği sporun ruhuna uygun bir şekilde güçlendirdikçe, inanıyorum ki geleneksel spor dallarındaki çıtayı da, bu anlamda ki ivmeyi de daha ciddi bir şekliyle güçlendirmiş olacağız” dedi.

Geleneksel sporların ve oyunların yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 5’inci Etnospor Forumu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı. Bu yıl Bakü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 5. Etnospor Forumu’na DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, 45’in üzerinde ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Forumdaki açılış konuşmasında Azerbaycan’da yerel sporları yaygınlaştırmak istediklerini belirten Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, 5. Etnospor Forumu’nun Bakü’de düzenlenmesi nedeniyle DEK Başkanı Bilal Erdoğan’a teşekkür ederek, Bilal Erdoğan’ı Bakü’de görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Gayıbov, Azerbaycan’da bu tarz forumların sıklıkla düzenlendiğini, Azerbaycan’ın 2017’de IV İslam Dayanışma Oyunları, 2019’da ise Gedebey ilindeki Milli Yayla Festivali gibi spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığı ve forumun milli sporların daha da gelişeceğine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

“Geleneksel spor dallarındaki çıtayı güçlendireceğiz”

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan’a başarılı organizasyon nedeniyle teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu forumun 5’incisi düzenleniyor. Bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Spor dayanışma, spor sevgi demek. İçerisinden geçtiğimiz bugünlerde tüm insanlık olarak sporun bu güçlü mesajını, inanıyorum ki bu forum vesilesiyle tüm dünyaya duyuracağız. Bizler el ele verdikçe bu birlikteliği, bu kardeşliği sporun ruhuna uygun bir şekilde artırdıkça, güçlendirdikçe inanıyorum ki geleneksel spor dallarındaki çıtayı da, bu anlamda ki ivmeyi de daha ciddi bir şekliyle güçlendirmiş olacağız. Bu formun tüm katılımcıları için, spor camiası için, insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Bu anlamda Türkiye biliyorsunuz bir spor ülkesi, bir spor turizminde bir marka ülkeyiz. Bu yılda daha önce Kırgızistan’da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları’nı da Bursa İznik’te mükemmel bir şekilde ev sahibini yapacağız. Ona hazırlıyoruz hep birlikte. Ben bu vesileyle tüm katılımcıları Eylül ayının sonunda Bursa İznik’te gerçekleştireceğimiz Dünya Göçebe Oyunları’na da davet etmek istiyorum” diye konuştu.

Dünya geleneksel spor kamuoyunu bir araya getirip geleneksel sporlarının gelişmesine dair fikirlerini bir arada geliştirmek olduğunu belirten DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “Bir potada geliştirmelerini sağlamak, olanak tanımak, istişareleri burada güçlendirmek. Her geçen sene hem bir büyüyen aile noktasında dünyanın çeşitli noktalarını birbiriyle irtibatını sağlıyoruz ve kültürler arası paylaşımı aslında payda güçlendirmiş oluyoruz. İnşallah bu seneden itibaren pandeminin gölgesinin kalkmasıyla da yeniden etkinliklerin arttığını göreceğiz, müsabakaların arttığını göreceğiz. Geleneksel spor etkinliklerinde misafir spor, misafir ülke tarzında etkileşimlerin seyirci de, halk kesiminde ciddi karşılık bulduğunu da görüyoruz. Bugün bunları yeniden konuşacağız. Kamunun, belediyelerin, yerel yönetimlerin geleneksel sporlara desteğinin önemini konuşacağız, sponsorların bu sporlara destek vermesini nasıl sağlayabiliriz, nasıl daha çok dikkati çekeriz bunu konuşacağız. Yine özellikle genç nesillerin geleneksel sporlardan haberdar olmasına, geleneksel sporlarla ve oyunlarla eğlenmelerini nasıl sağlayabiliriz bunları konuşacağız. Dolayısıyla, her sene gerçekten üstüne koyarak ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. Bakü’deyiz, Azerbaycanlı ev sahiplerimize misafirperverliğinden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

6 Mart’a kadar devam edecek 5’inci Etnospor Forumu’nda farklı konularda paneller ve yuvarlak masa toplantıları da düzenlenecek.

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