Gençleri terörden uzaklaştırmak için yapılan yatırımlar olumlu sonuç verdi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde gençleri terörden uzaklaştırmak için yapılan yatırımlar ile bilinçlendirme toplantıları olumlu sonuç verdi. Beldede 2009’dan beri terör örgütüne katılım gerçekleşmedi.

Hilal Belediyesi tarafından gençlerin faydalanması için projelendirilip yapılan halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası, Gençlik Merkezi ve kütüphane beldedeki çehreyi değiştirdi. Okuma oranının hızla arttığı beldede kadınlar için Aile Destek Merkezlerinde de çeşitli kurslar açıldı. Özellikle gençlerin faydalanması için yapılan çalışmalar, bölgenin terör illetinden uzaklaşmasını sağladı. 5 bin nüfuslu beldede 2009’dan beri terör örgütüne katılım gerçekleşmedi.

Konu ile ilgili konuşan Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, belediye başkanlığı dönemlerinde en büyük önemi gençlere verdiklerini söyledi. Kadın erkek demeden gençlere iş imkanı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Benek, "Belediyemizce projelendirdiğimiz halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası, Gençlik Merkezi ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. Gençlerimizle zaman zaman toplantılar yaptık, birebir temasta bulunduk, bilinçlendirdik, terörün gerçek yüzünü anlattık. Gençlerimizin çoğu okumuş akıllı insanlar, doğru ve yanlışı ayırt edebilen insanlar. Devletimizin bizler için yaptığı hizmetleri anlattık, devletin onlara her zaman her yerde sahip çıkacağını anlattık. Bu şekilde gençlerimizi terör belasından uzaklaştırdık ve 2009’dan bugüne kadar beldemizde hiçbir gencin herhangi bir terör örgütüne katılımı gerçekleştirmedi. Kadınlarımız için kaymakamlık bünyesinde bir Aile Destek Merkezi açtık. Merkezde kadınlarımız yarım gün şeklinde çalışıyor, diğer yarım günlerini evlerinde geçiriyorlar. Bu şekilde ekonomilerine ek gelir sağlıyorlar" dedi.