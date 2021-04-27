Gençlere yönelik ’Sosyal Girişimcilik Hackathonu’ düzenlendi

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Koordinatörleri Prof. Dr. Necdet Sağlam ve Gürkan Akcaer tarafından, “Socialathon” adı verilen çevrim içi ‘Sosyal Girişimcilik Hackathonu’ düzenlendi.

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı, gençlere yönelik ödüllü sosyal girişimcilik hackathonu düzenledi. Hackatonu ile gençlerin sosyal girişimcilik alanındaki fırsatlara teşvikinin amaçlandığı öğrenildi. Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Koordinatörü Prof. Dr. Necdet Sağlam ve Gürkan Akcaer, Socialathon hakkında bilgi verdi. Etkinliğin içeriğinden bahseden koordinatörler, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’nin birçok ilinden 18-30 yaş arası üniversiteli gençlerle buluşuldu. Yenilikçi ve sosyal girişimci düşünce ile Covid-19 dönemindeki sosyal sorunlara çözüm üreten sosyal girişimcilik fikirlerinden uygulanabilir bir MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün) geliştirildiği Hackathonu yapıldı. En az üç en fazla beş kişiden oluşan takımlar bir problem seçip, bu problemi analiz ederek, 48 saat içinde bir geliştirdiler. Etkinlik sanal araçların kullanımıyla gerçekleştirildiği için, Türkiye’nin pek çok yerinden çok başvuru arasından en çok kritere uyan 10 Takım Socialathon’da yarışmaya hak kazandı. Yarışmanın sonunda, dereceye giren takımlara para ve özel ödüller dağıtıldı. Jin Dawod, Narina Dawod ve Hüseyin Akman takımı, online psikolojik destek uygulaması ile 2 bin 500 TL’lik Dr. Nabil Al-Sharif birincilik ödülünü kazandılar.”