Gençler sivil havacılıkta hünerlerini sergiledi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından “SHY-147 Tanınan Okul Uçak Yapısal Sergisi” düzenlendi. Sergide üniversite öğrencileri kendi ürünlerini tanıttı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen sergide gençler uçakların yapı malzemeleriyle ilgili üretmiş oldukları el ürünlerini sergilediler. Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli’nin de katıldığı sergide, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğr. Gör. Mehmet Ateş’e plaket takdim edildi. İstanbul’daki üniversiteler arasında ilk kez modül sınavını başarmış mezun öğrencilere de başarı belgeleri sunuldu. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ise sivil havacılık alanında üniversite olarak ulusal ve uluslararası fonlu projelere, yayınlara ve inovatif faaliyetlere ağırlık vereceklerini belirtti.

“Ulusal ve uluslararası proje bazlı çalışmalar yürüteceğiz”

Bölümlerinin 7 yıldır iyi bir yol aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, “Türkiye’de SHY-147 belgesi alan sayılı okullar arasındayız. Emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Havacılık konusunda iddialıyız. Hedefleri ona göre koyduk. Havacılık ekosistemini bu üniversitede oturtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sergimiz bizim için çok kıymetli. Bundan sonra biraz daha ulusal ve uluslararası fonlu projelere, yayınlara ve inovatif faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Bunun startını verdik.” dedi.

“Okulumuz B1 seviyesine yükselecek”

Uçak Bakım ve Onarım Bölümü’nün YÖK eğitim-öğretim programına uygun ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanınan okul statüsünde eğitim verdiğini belirten Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kaya, “Okulumuz tanınan okul seviyesi yani A1 seviyesindedir. B1 seviyesi için tüm altyapılar hazırlanmış, gerekli yazışmalar gerçekleştirilmiş ve bu ayın sonu ya da gelecek ayın içerisinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapılacak ve nisan ayı gibi B1 seviyesine yükseltmeyi bekliyoruz” diye konuştu.

İlk mezunlarının başarı belgelerini aldıklarını da kaydeden Kaya, “5 öğrencimiz bu yıl modül sınavlarını başardı. İlk defa üniversitemizde modül sınavını başarmış öğrencilerimizi mezun ettik. Bu ilk sadece üniversitemiz adına bir ilk değil, İstanbul’daki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında bir ilktir. Sergimiz bölümümüzün öğrencileri tarafından, geçen sene TASK eğitimleri sırasında, el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünlerden oluşmakta. Tamamen öğrencilerimizin emeği” dedi.

“Uygulamalı eğitimler veriyoruz”

Sergiyi düzenleyen Öğr. Üyesi Mehmet Ateş ise havacılığın standart işi olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:

“Bu standartlar uluslararası ölçekte belirleniyor. Üniversitemizde bu standartlara uygun, tanınan okul yetkinliğine sahip. Bu çerçevede öğrencilerimiz de uçak yapısallığıyla ilgili üretmiş oldukları el ürünlerini sergilediler. Hava koşullarında uçaklar birçok hasara maruz kalabiliyor ve gövdede esnemeler meydana geliyor. Bu esnemeler sebebiyle de zamanla bozulmalar oluyor. Öğrencilerimize alanlarıyla ilgili tüm eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede uygulama beceri kaynakları olan 38 TASK, on tane uçak, sınıf ve atölyelerde birebir uygulamalı eğitimler görüyorlar.”

Havacılık mesleğini düşünen gençlere tavsiye de veren Ateş, “Havacılık maddi manevi tatmin düzeyi yüksek bir meslek. Türkler havacılıkta öncü milletlerdendir. Havacılıkta Türk tarihine ismini yazdıran büyüklerimizin bıraktığı noktadan eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. Havacılık mesleğini tercih etmek isteyen gençlere tercih süreçlerinde tanınan ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden akredite olan okulları seçmelerini öneririm ” diye konuştu.