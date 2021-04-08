Gençler Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılında Ankara’da buluşacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurtuluş Savaşı’nın ve Türk milletinin kaderini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılında bu önemli tarihin yıl dönümünün kutlanması ve ekonomik bağımsızlığın öneminin anlaşılması için Türkiye’nin dört bir yanından gençleri Ankara’ya davet ettiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi’nin katılımıyla Ankara Ticaret Odası Duatepe Hizmet Salonu’nda ’Ticaret Odalarının Kent Yaşamına Etkisi ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yılı’ bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, kent konseyleri ile ticaret odalarının hedeflerinin ortak olduğunu belirterek, her ikisinin de kenti geliştirmek amacıyla çalıştığını kaydetti. Ankara Ticaret Odası olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluş tarihini gençlere aktarmayı görev edindiklerini ve bu amaçla son 15 yılda 35 bin öğrenciyi Çanakkale’ye, 3 bin öğrenciyi de Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Polatlı Duatepe’ye gönderdiklerini söyleyen Baran, “Amacımız, savaşın korkunç yüzünü ve bağımsızlığın önemini yerinde idrak eden çocuklarımıza bağımsızlığımızı koruyabilmemiz için ekonomimizin de bağımsız olması gerektiği bilincini aktarmaktı. Tüm ülke gençliğinin Duatepe’ye gelerek, bu vatanın kurşunu kalmayınca süngüsünü eline alarak düşmana göğsünü siper edenler sayesinde kurtulduğunu bilmesini istiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye’yi ekonomide, bilimde, tarihte, sanatta, eğitimde daha ilerilere taşıyacak olan çocuklarımız, bütün öğrenciler gelsin ve Duatepe’yi görsün, tarihin bu dönüm noktasını öğrensin. İstiyoruz ki, gelecek nesillerimiz, bu milli bilinçle Türkiye’yi dünyanın gelişmiş ülkeleri listesinde en üste taşısın” açıklamasında bulundu.

Ankara’da yaşanan savaşın sadece Ankara’yı değil bütün ülkeyi ilgilendirdiğini belirten Baran, bu nedenle kent konseyleri ile ortak çalışmanın Türk tarihi ve kültürünü yaşatmak açısından çok kıymetli olduğunu belirtti. Baran, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılında tüm vatandaşları, özellikle de gençleri Ankara’ya davet ettiklerini belirterek, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılını yaşıyoruz. Bu çok önemli ve tüm ülkeyi ilgilendiren tarihin tüm vatandaşlarımız tarafından bilinmesini, kutlanmasını arzu ediyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da konuşmasında, ATO’nun yürüttüğü çalışmaların kentin kültür, sanat ve turizme yaptığı katkılar açısından çok değerli olduğunu söyledi. Sakarya Meydan Muharebesi’ni özellikle çocuklara ve gençlere anlatmanın önemli olduğunun altını çizen Yavuz, “Gençlerimizi Polatlı’ya götürüp getirmek basit bir turizm hareketi değil. Geçmişine sahip çıkarak geleceğine yön vermeyi başaran bir neslin yetişmesi için yapılan kültürel bir paylaşım” ifadelerini kullandı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da "100 yıllar" hikâyesinin ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılında başladığını hatırlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ikametgâhı bu kenttir. ‘Son kale Haymana’nın’ hikâyesi Ankara kadar 82 milyonu da ilgilendiriyor. Bu nedenle tüm kent konseyleri ile bir araya geliyoruz. Bu kentten başladı tarihi hikâyemiz. Tüm Türkiye’nin bağımsızlığını borçlu olduğu Sakarya’nın hikâyesini hepimizin hikâyesine çevirelim. Yüz yıllarda da Türkiye’nin tüm kent konseyleri illerinde bu farkındalığı oluştursunlar ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılında destansı hikâyemizi birlikte anlatalım” çağrısında bulundu.

“Her projeyi desteklemeye hazırız”

Ankara’nın Türkiye’nin kalbi olduğunu söyleyen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı, “O kalbin güçlenmesi ve ilelebet daim olması için elimizden gelen her türlü projeyi hayata geçirerek şehrimizi destekleyeceğiz Bazı kentler yalnızca taş binalardan ibaret değildir. Göründüklerinden çok daha fazlasını ifade ederler. Ankara da bunun emsali bir şehir. Milli mücadele yıllarından beri kıymeti giderek daha çok anlaşılan şehrimizin değerlerini ön plana çıkararak sahip çıkmalıyız. Türkiye’nin geçmişinde olduğu kadar geleceğinde de önemli bir yere sahip olan Ankara’yı el birliği ile destekleyerek güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da, Türkiye tarihinin dönüm noktalarında 100. yıllar sürecine girildiğini kaydederek, bu süreçte kent konseylerinin büyükşehirleri ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmede en önemli etken olacağını söyledi. Sakarya Meydan Muharebesi’ne dair toplumsal bilinçte eksiklikler olduğunu dile getiren Yıldızkaya, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği toprakların ev sahibi olarak bu konuda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi Türkiye’nin tarihi mirası ve Türk tarihinde bir kırılma noktası. Bu nedenle hep beraber sahip çıkalım istiyoruz. Bütün ülkeyi, bütün farklı renkleri bir arada tutmak önemli. Biz topraklarımızdaki mirasın değerini koruyabilmek için her şartta, her türlü fedakârlığı yaparak iş birliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

"Kutlama programları 23 Ağustos’ta başlıyor"

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’u temsilen toplantıya katılan Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu Müdürü Zekai Şahin, Sakarya Savaşı’nın en büyük cephe alanları ve en önemli askeri harekâtlarının Haymana’da gerçekleştiğini fakat Türkiye’de bunun fazla bilinmediğini belirterek, “Bir satranç tahtasında Ankara’yı şah olarak belirlersek o tahtanın veziri Sakarya Savaşı günlerinde Haymana’ydı. Sakarya Savaşı’nda 15 bin şehidimiz var, fakat 8 bin 500 şehidimiz kayıp ve isimsiz olarak yatıyor. Bu 8 bin 500 şehidimizin çok büyük kısmı Haymana topraklarımızda” açıklamasında bulundu.

Şahin, Haymana olarak 100. yıl programlarını muharebelerin başladığı 23 Ağustos’ta başlatmayı ve 11-12 Eylül tarihlerinde de Ankara Üniversitesi ile iş birliği halinde düzenlenecek Uluslararası Sakarya Savaşı Meydan Muharebesi Sempozyumu ile tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Toplantıya TKKB Başkan Yardımcısı Necati Binici, Balıkesir Kent Konseyi’nden Furkan Çetin, TKKB Yönetim Kurulu Üyesi ve Etik Kurulu Üyesi Zeynep Özbaş Arıkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Karadağ, Burak Taştan, Etik Kurulu Üyeleri Cüneyd Altınparmak, Ekrem Aslan, Hasan Soygüzel, AKK Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Yürütme Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Lale Özgenel, Süleyman Basa, Ceren Anadol, Gökhan Ertek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Haymana Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Alpaslan Atcı, Polatlı Ticaret Odası Başkanı ve AKK Yürütme Kurulu Üyesi Ulvi Sakarya, ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve AKK Yürütme Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu Müdürü Zekai Şahin, Danışman Makbule Bostancı katıldı.