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Gence’de coşkulu zafer kutlaması

GENCE (İHA) - GENCE- (İHA) DAĞLIK KARABAĞ İLGİLİ İMZALANAN ATEŞKESİN ARDINDAN MASADA VE SAHADA ERMENİSTAN’A KARŞI ALINAN BÜYÜK ZAFERİ AZERBAYCAN'IN İKİNCİ BÜYÜK KENTİ GENCE'DE HALK COŞKUYLA KUTLADI.

Genel 10.11.2020, 05:07
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Gence’de coşkulu zafer kutlaması

GENCE-(İHA) Dağlık Karabağ ilgili imzalanan ateşkesin ardından masada ve sahada Ermenistan’a karşı alınan büyük zaferi Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de halk coşkuyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Ülkenin ikinci büyük kenti Gence’de halk, Karabağ için masada ve sahada alınan zaferi coşkuyla kutladı. Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken, bazıları da Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Karabağ zaferini sokak ortasında halay çekerek kutlayan Azerbaycanlılar adeta bayram havası yaşadı.

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