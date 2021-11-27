banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Alkollü içeceklere zam!
Alkollü içeceklere zam!

Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19’a yenik düştü

Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü’nde çalışan ve doğum izni için gittiği Adana’da Covid-19 hastalığına yakalanan 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman’ın (25) vefatı iş arkadaşlarını yasa boğdu.

Genel 27.11.2021, 09:47 27.11.2021, 10:12
Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19’a yenik düştü

Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü’nde çalışan ve doğum izni için gittiği Adana’da Covid-19 hastalığına yakalanan 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman’ın (25) vefatı iş arkadaşlarını yasa boğdu.

Hamile olduğu için aşı olmadığı öğrenilen ve karnındaki bebeği sezaryenle alınan Vahide Bozer Yaman, çocuğunu kucağına alamadan Covid-19’a yenik düştü. Gümüşhane’de görev yaptığı işyerinde ise geriye sadece masasının üzerindeki çiçeği kaldı.

Gümüşhane Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ve ikinci çocuğuna hamile olan Yaman, doğum izni alarak Adana’ya gitti. Burada 2 hafta önce Covid-19 hastalığına yakalanan Yaman, Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre önce durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırılan Yaman’ın karnındaki çocuğu sezeryan ameliyatıyla kurtarıldı.

Hasta yatağında kağıda yazarak oğlunun adını “Buğra” koyan Yaman, oğlunu sağ salim dünyaya getirdikten sonra durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Yaman’ın cenazesi bugün memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin Yukarıçiyanli köyünde toprağa verildi.

Bir kız ve bir erkek çocuk annesi Vahide Bozer Yaman’ın ölüm haberini alan SGK İl Müdürlüğü’ndeki mesai arkadaşları ise yasa boğuldu. Yaman’ın iş yerinde sürekli gülen yüzüyle hatırlandığını ve çok içten olduğunu söyleyen iş arkadaşları, Yaman’ın aralarından çok erken ayrıldığını ifade etti.

“3 yaşında bir kız çocuğu vardı”

Vahide Bozer Yaman’ın 3 yaşında bir kız çocuğu olduğunu ve 2’inci çocuğunun heyecanını yaşadığını dile getiren çalışma arkadaşı Selma Kartal, “Çok içten, sevecen, cıvıl cıvıl bir arkadaşımızdı. İşinde başarılı olmak için çok çaba sarf ediyordu. Öğrenme azmi vardı. 3 yaşında bir kız çocuğu vardı ve hamileydi. Ailesi yanına gitti doğumunu orada gerçekleştirecekti fakat Covid-19 nedeniyle hastaneye yattığını öğrendik. Sonrasında bebeğini sezeryanle aldılar, kendisi entübe oldu yaklaşık 2 hafta sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Çocuğunu göremedi. Tabi ki her anne gibi hayalleri vardı, çok gençti çok üzgünüz” diye konuştu.

“Çocuğunun ismini sormuşlar kendisine kağıda Buğra ismini yazmış ve vermiş”

Bebeğini sezaryenle alındıktan sonra kucağına alamadığını sadece fotoğrafının gösterildiğini söyleyen çalışma arkadaşı Hilal Kandemir ise bebeğine koyulmasını istediği Buğra ismini kağıda yazıp verdiğini belirterek, “ Ben buraya gelmeden önce de bir arkadaşım vasıtası ile onu tanıyordum. İyiydik, çok samimiydik. Burada sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Kötü haberi alınca yıkıldık. 3-3,5 yaşlarında bir çocuğu vardı 2’inci çocuğuna hamileydi. Memleketine doğum iznine gidince koronaya yakalandı, orada da yenik düştü. Bebeğini kurtardılar, orada telefondan fotoğrafını göstermişler sadece bebeğini göremedi. Çocuğunun ismini sormuşlar kendisine kağıda Buğra ismini yazmış ve vermiş. Zaten göreve yeni başlamıştı, 2’inci çocuğunun da hyecanını yaşıyordu, onunla ilgili planlar yapıyordu. Kendisi erken ayrıldı aramızdan çok üzüldük” diye konuştu.

“Burada üçümüz beraber çok iyi arkadaşlardık”

Çok iyi bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Firdevs Kasım ise “Burada üçümüz beraber çok iyi arkadaşlardık çok kısa süre birlikte olmamıza rağmen beklemiyorduk, yeneceğini düşünüyorduk. İlk aradığımızda çok iyiydi. Bana soruyordu sen nasıl geçirdin, seni arar sorarım diye. Zaten bu süreçte de ailesine bulaşmaması için başka bir yere gitmişler. 4’üncü 5’inci gününde hastaneye kaldırılmış. Burada özel bir hastanede sezeryanle çocuğu alındıktan sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edilmiş. Oradan sonra entübe oldu zaten, bu sabahta hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Altay 14 17
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Gençlerbirliği 13 17
11. Samsunspor 12 16
12. Bursaspor 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Menemenspor 12 14
15. Manisa FK 14 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7