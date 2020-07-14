Genç Kızılay’dan 15 Temmuz şehitleri için saygı nöbeti
ÇANAKKALE’DE GENÇ KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ YENİ HİZMETE AÇILAN KIZILAY AĞADERE MÜZESİ’NİN BULUNDUĞU ALANDA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN ŞEHİTLİK NÖBETİ TUTTU.
Çanakkale’de Genç Kızılay gönüllüleri yeni hizmete açılan Kızılay Ağadere Müzesi’nin bulunduğu alanda, 15 Temmuz şehitleri için şehitlik nöbeti tuttu.
Genç Kızılay gönüllülerinden oluşan 35 kişi, Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Ağadere Müzesi önünde, saat 20.00’da ellerinde meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan yürüyüşün ardından 15 Temmuz şehitlerinin anısına Kızılay Ağadere Müzesi önünde demokrasi nöbeti tuttular.
Anma etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan Genç Kızılay Çanakkale İl Başkanı Mesut Kaman, “Bugün, darbe girişiminin dördüncü yılındayız ve Türkiye’nin merhamet çınarı Türk Kızılay’ın iftiharla dolu 152 yılı geride bırakırken Çanakkale’de Hilâl-i Ahmer Ağadere Ağır Mecrûhin Hastahanesi’nin faaliyet gösterdiği alanda açtığı Ağadere Müzesi’nde demokrasi nöbetimizi sürdürüyoruz. Yüz yıl önce Ağadere’de akan kanlar ve kaybedilen canların 15 Temmuz’da yeniden yeşeren devletimizin can suyu olduğunu hatırlatarak sadece askerimizin değil bir milletin tedavisinin gerçekleştiği bu topraklarda Genç Kızılay gönüllüleri olarak tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.
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