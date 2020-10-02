Genç Kızılay’dan 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve Yaşlılar Günü etkinliği
TÜRK KIZILAY’I GENÇ KIZILAY KIZILCAHAMAM EKİBİ 1 EKİM DÜNYA ÇOCUKLAR GÜNÜ VE YAŞLILAR GÜNÜ NEDENİYLE PROGRAM DÜZENLEDİ.
Türk Kızılay’ı Genç Kızılay Kızılcahamam ekibi 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve Yaşlılar Günü nedeniyle program düzenledi.
Genç Kızılay Kızılcahamam temsilciliği 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve 1 Ekim Yaşlılar Günü nedeniyle Kızılcahamam’da kutlama programları düzenledi. Ekipler çocuklara hediyeler dağıttıktan sonra, Kızılcahamam Huzur Evi önüne giderek pankart açarak günlerini kutladı. Genç Kızılay Kızılcahamam Şube Başkanı Yaşar Yılmaz, “Genç Kızılay Kızılcahamam olarak 1 Ekim’de ilk durağımız çocuklar oldu. Geleceğin Kızılaycı gençlerine hediyeler dağıttık, günlerini kutladık. Diğer taraftan, 1 Ekim’de ikinci durağımız yaşlılarımız oldu. Duyduk ki büyüklerimiz bizleri özlemiş biz de onların uzaktan da olsa yanlarına gidip özlem giderdik. 1 Ekim Yaşlılar Günleri’ni kutladık, bu vesileyle 7’den 70 bugün gönül aldık” dedi.
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|3
|7
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|3
|7
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|3
|7
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|3
|6
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|3
|5
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|3
|5
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|2
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|3
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|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
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|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1