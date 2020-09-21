Genç kadın hem korkuyu, hem de mutluluğu bir arada yaşadı

Antalya’da korku evinde girdiği karanlık tünelin sonunda sürpriz organizasyonla evlilik teklifi alan genç kadın, hem korkuyu hem mutluluğu bir arada yaşadı. Tünelin sonunda karanlık ve boş bir odaya giren kadın, meşaleler arasında elinde yüzükle sevgilisini görünce neye uğradığını şaşırdı. Teklife ’evet’ diyen genç kadın, "Girdiğim korku evinin çıkışının mutluluğa çıkacağını tahmin edemezdim" dedi.

Alışveriş merkezinde bir mağazada çalışan Tolga Yıldız (31), aynı mağazada çalışan ve 6 aydır birlikte olduğu Çağla Cevahir’le (31) evlenme kararı aldı. Sevgilisine farklı bir ortamda evlilik teklifi etmek isteyen Yıldız, bunun için korku evini seçti. İlk olarak arkadaşlarıyla fikrini paylaşan Tolga Yıldız, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan korku eviyle görüştü. Korku evinde Çağla Cevahir için teklif hazırlığı yapıldı.

18 Eylül Cuma günü teklif hazırlığını bilen kardeşleri Radiye ve Emine Cevahir, arkadaşı Seyhan Çapa ile korku evine giden genç kadın, her şeyden habersiz bir oyuna başladı. Korku dolu anlar yaşayan Cevahir, yaklaşık 1 saat süren oyun sonucu teklif için ayarlanan boş bir odaya getirildi. Sevgilisi Tolga Yıldız’ı elinde yüzükle karşısında gören Cevahir, büyük şaşkınlık yaşadı. Çağla Cevahir, evlilik teklifini kabul ederken, arkadaşları ise alkış tutarak çiftin mutluluğunu paylaştı.

"Korkmak için girdim sonu mutlulukta bitti"

Teklife çok mutlu olduğunu ifade eden Cevahir, “O gün arkadaşım ve kardeşlerim, ‘korku evine gidiyoruz’ diye kandırıp meğer evlilik teklifine götürmüşler. Girdiğim korku evinin çıkışının mutluluğa çıkacağını tahmin edemezdim, çok değişikti. Korkmak için girdim sonu mutlulukta bitti. Ne hissettiğimi bilemiyorum. Korkudan çıkıyorsun ve karşısında bir evlilik sürprizi görmek çok değişikti. Böyle bir şey beklemiyordum” dedi.

"Dozajları düşüre düşüre teklife doğru yönelttik"

Yıldız ise teklifin farklı olmasını istediğini belirterek, “Yapılanların benzeri olmasın istedim. Aklıma bu fikir geldi. Benden haberi olmayacaktı ve arkadaşı ve kardeşleriyle korku evine girdi. Bunun sonucunda beni görünce tepkisi ne olacak, oraya kadar gelebilecek miydi, onu bile bilmiyorduk. Dozajları düşüre düşüre teklife doğru yönelttik sevdiğimi. Teklif güzel oldu, tam beklediğimiz gibiydi. Bizim bir arkadaşımız görüntülerimizi farklı yerlerde paylaşmış oradan daha büyüdü, güzel tepkiler aldık. Başarı elde ettiğimin farkında vardım. Gönlü de olduysa ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

Bu ay sonu düğün tarihi almak istediğini söyleyen Yıldız, “Aileleri tanıştırdıktan sonra düğün tarihine de karar vereceğiz ama benim aklımdan geçen bu ay sonu. Hatta düğünde teklif anını sessiz bir şekilde projeksiyonda yansıtmayı düşünüyoruz” diye konuştu.