Genç girişimcinin ürettiği ’Deprem Depo’ projesi büyük ilgi görüyor

Pendik’te yaşayan genç girişimci Mücahit Sefa Mataracı, ürettiği ’Deprem Depo’ projesiyle muhtemel bir deprem afeti sonrasında hızlı müdahale şansını arttırıyor.

Pendik’te yaşayan 30 yaşındaki genç girişimci Mücahit Sefa Mataracı, ürettiği ’Deprem Depo’ projesiyle muhtemel bir deprem afeti sonrasında temel teknik yaşam malzemeleriyle müdahale hızını artırarak yaşanılan zararları en aza indirmeyi hedefliyor. Yaşanılacak muhtemel bir deprem afeti sonrasında içinde bulundurduğu çadır ve uyku tulumu gibi temel yaşam malzemeleriyle en az 250 kişiye yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen deprem depo projesi büyük ilgi görüyor.

Deprem deposunun içerisinde tuvalet-banyo, jeneratör, kırıcı ve kesici makineler, ilk yardım çantası, temizlik malzemeleri ve namazlık gibi birçok yaşam malzemesi bulunuyor. 9 metrekare genişliği olan deprem deposu AFAD’ın belirtmiş olduğu ilk 72 saat içerisindeki gereken temel ihtiyaçların hepsini karşılıyor. Projeyi üreten Mücahit Sefa Mataracı, ihtiyaç ve talep doğrultusunda deprem deposunun genişletebileceğini belirtti.

Deprem deposu üreticisi Mücahit Sefa Mataracı, "Deprem sonrası depreme hazırlıklı olmayan vatandaşların çadırı, jeneratörü, deprem çantası, uyku tulumu gibi ihtiyaç olacak aletlerin barınabileceği yaklaşık 9 metrekare olan bir depo projesi geliştirdik. Deponun içerisinde adet olarak sayılırsa yaklaşık 500 malzeme bulunmaktadır. Seccadesinden battaniyesine, kırıcısından baretine, kazma, kürek, levye, jeneratör gibi deprem sonrasında ihtiyaç olabilecek tüm ürünler yaklaşık 10 yıl boyunca bakım gerekmeksizin bulunuyor. Deprem sonrası en büyük ihtiyaçlardan birisi olan tuvalet bulunuyor depomuzda. Deprem sonrası size yardıma gelecek tecrübeli insanlara ev oluyor. İçerisi kat halinde ranzalı oda olabiliyor. AFAD’ın belirttiği gibi 72 saat içerisindeki ihtiyaç listesinde bulunan çadır, deprem çantası, battaniye, uyku tulumu ve gerekli ihtiyaçlar deprem deposu içerisinde mevcut" dedi.