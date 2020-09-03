Genç girişimciden gençlere tavsiyeler

Gençlerin vakitlerinin büyük bir bölümünü geçirdiği cep telefonu, bilgisayar ve oyunlara ayırdıkları zamanı yazılım ve aplikasyona harcayarak sevdikleri bir uğraşıyı para kazanma yöntemine getirebileceklerini belirten genç girişimci Yunus Sedat Aydın, bu süreçle ilgili gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençleri yazılımcılığa yönlendirmek gerektiğini söyleyen 23 yaşındaki Aydın, dijital yolla büyük paraların da kazanılabileceğini bildirdi.

Para kazanmak için plazalara, gökdelenlere, büyük sermayelere, sponsorlara gerek olmadığını, 18 yaşındaki bir gencin odasında dijital yöntemlerle bu işi rahatlıkla başarabileceğini ifade eden 23 yaşındaki yazılımcı Yunus Sedat Aydın, “Herkesin vücudundan bir organmış gibi 24 saat yanında taşıdığı ve çoğunun beyninden daha fazla kullandığı cep telefonu kimilerini bir aptala dönüştürürken, kimini de dolar milyarderi yapabiliyor. Yapılması gereken şeyse bahane üretmek yerine bir aplikasyon üretmek” dedi.

Silikon Vadisi’ne gittiğini belirterek, deneyimlerini anlatan Aydın, “Bildiğiniz bir şehrin bir ücrası ‘Silikon Vadisi’ dedikleri. Orada çalışan insanlar da işlerini alelade odalarda yapıyorlar. Demek ki bizler de odamızdan dünyaya hitap edebiliriz. Buna örnek olarak, bir mobil oyun uygulaması olan ve yılda milyonlarca dolar kar eden PUBG’yi gösterebiliriz. 17 yaşındaki bir genç, oynadığı bir oyunu eksik buldu ve ‘Ben olsam şöyle yapardım’ diye bir başlık attı. Sonra ‘Benim işte’ diyerek çalışmaya başladı ve 11 ay sonra PUBG dediği o uygulamayı hayata geçirdi” diye konuştu.

“Bizde neden böyle girişimcilerimiz yok?”

Birçok gencin oyun oynamaktan fırsat bulamadığı için böyle şeyleri yapamadığının altını çizen Yunus Sedat Aydın, “Gerçekten de kendini ciddiye almayan bir ‘Z kuşağı’ geçiyor ülkemizden. Buna rağmen söylediğimin tam tersini yaparak gece gündüz bu anlamda fikir üreten binlerce gencin de olduğunun farkındayım. Onların başaramaması ise hakikaten trajik. Bir mobil aplikasyon yazılımını hayata geçirmek ülkemizde ciddi maliyetler gerektiriyor. BTK’nın bu anlamda genç girişimcilerin önünü açması ve onlara yön vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kendisinin bir gün içerisinde yaklaşık 20 saati bilgisayar başında geçirdiğini anlatan Aydın, başaracağına inandığını ve asla yorulmadığını belirterek, “Başarmaya aşık bir insan olduğumu düşünüyorum. Akranlarım halı sahada maç yaparken, ki onları asla küçümsemiyorum, ben onlara dijital sahalar oluşturmak adına yazılımlar geliştirmeye çalışıyordum. Böylece de onlar sürekli gol yerken ben devamlı gol atıyordum. Sizce bu maçı benim kazanmam normal değil mi?” ifadelerini kullandı.