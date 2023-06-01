Genç gazeteciler usta tarım gazetecileriyle Efes tarlası Yaşam Köyü’nde buluşuyor

Selçuk Belediyesi, Seferi Keçi ve Seferihisar Gazeteciler Derneği’nin (SGD) katkılarıyla genç gazeteciler usta tarım gazetecileriyle 15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde bir araya gelecek. Usta çırak buluşmasında tarım gazeteciliğine dair birçok atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Selçuk Belediyesi tarafından 15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde genç gazetecilere yönelik düzenlenecek atölye çalışmalarında ‘Uluslararası Alanda Tarım Gazeteciliği Deneyimleri, Tarım Gazeteciliğine Hak Temelli Yaklaşım, Tarım Gazeteciliğinin Temel İlkeleri, Tarım Gazeteciliğinde Fotoğrafçılık ve Habercilik, Tarım Politikaları ve Basın Dünyası, Gazetecilikte Branşlaşma ve Tarım Gazeteciliğinin Önemi, Tarım Gazeteciliğin Çerçevesi ve Gazetecilik Etiği ve Toplumsal Sorumluluk’ başlıkları ele alınacak.

Tarım Gazeteciliği el kitabı hazırlanacak

Atölye çalışmaları sonucunda çalışmalarda kullanılan kaynaklar, anlatılan konular ve alanda üretilmiş diğer kaynaklar kullanılarak Tarım Gazeteciliğinde temel ilke ve yöntemler konusunda genç gazeteciler için temel başvuru kaynağı olarak planlanan “Genç Gazeteciler için Tarım Gazeteciliği El Rehberi” hazırlanacak. Bu rehber, çalışma çerçevesinde hazırlanacak web sitesi aracılığıyla da dijital olarak başvurulabilecek bir kaynak görevi de görecek.

Genç gazetecilere yeni bir haber sitesi

Çalışma çıktılarının yaygınlaştırılacağı, çalışma katılımcılarının atölye yürütücüleri ve diğer gazeteci, akademisyen ve uzmanların desteğiyle tarım gazeteciliği konusunda haber, araştırma, makale, fotoğraf vb. içerikler üreterek güncelleyecekleri bir haber sitesi hazırlanacak ve bu site bir taraftan üretilen çalışma içeriklerin yaygınlaştırılmasını sağlarken diğer taraftan da çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlayacak.