Genç Fenerbahçeliler erzak yardımına devam ediyor

Bursa’da Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, Sefa Kalya yardımlaşma haftası nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yaptı.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır yaptığı açıklamada, “Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu olarak, 2021 de de tıpkı geçen sene olduğu gibi boş durmayacağımızı gösterdik. 2021 de tam gaz yardımlarımıza devam ediyoruz. 6-13 Ocak Sefa Kalya yardımlaşma haftasında yine üstümüze düşeni yapıp Karacabey’de ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımızı ulaştırdık. Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu olarak artık bizim için rutin hale gelen dayanışma ve yardımlaşma kampanyalarına katılan, destek veren, taşıma ve nakliye işinde yardımcı olan tüm kardeşlerimize ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 2021 yılında elimizden geldiğince projelerimize devam edeceğimizi söylerken bu vesile ile herkesin yeni yılını tekrardan kutlarız" ifadelerini kullandı.