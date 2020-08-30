Genç drone pilotlarından 30 Ağustos videosu
YAŞITLARI BİLGİSAYAR OYUNLARI OYNARKEN, 15 İLE 18 YAŞLARI ARASINDAKİ GENÇ DRONE PİLOTLARI 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 98. YIL DÖNÜMÜ İÇİN ÖZEL BİR VİDEO HAZIRLADI. ERCİYES DAĞI'NIN ZİRVESİNDE DALGALANAN TÜRK BAYRAĞI İSE İZLEYENLERİN BÜYÜK BEĞENİSİNİ TOPLADI.
Yaşıtları bilgisayar oyunları oynarken, 15 ile 18 yaşları arasındaki genç drone pilotları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü için özel bir video hazırladı. Erciyes Dağı’nın zirvesinde dalgalanan Türk bayrağı ise izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt genelince 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına kısıtlamalar getirildi. Yaşları 15 ila 18 arasındaki genç drone pilotları ise Türkiye’nin farklı illerinde “30 Ağustos Zafer Bayramı” için uçtular. Kapadokya, Osmaniye, Samsun, Zonguldak, Antalya ve Kayseri’de Türk bayrağı tüm ihtişamı ile dalgalanırken görüntülendi. Yaşıtları bilgisayar oyunu oynarken, bir grup gencin Zafer Bayramı için hazırladıkları video büyük beğeni topladı. Görüntüler arasında en dikkat çeken ise Erciyes Dağı’nın zirvesinde dalgalanan Türk bayrağı oldu. Karla kaplı dağın zirvesinde dalgalanan al bayrak eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı. Genç drone pilotları, aynı zamanda çektikleri videolar ile Türkiye’nin doğal güzelliklerini tanıtmayı hedefliyor.
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