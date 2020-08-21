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Genç Büro Sen Genel Başkanı Özbengi’den Kepez Belediye Başkanı Tütüncü’ye ziyaret
GENÇ BÜRO SEN GENEL BAŞKANI FERHAT ÖZBENGİ KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ’YÜ ZİYARET ETTİ.
Genel 21.08.2020, 16:42
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Genç Büro-Sen Genel Başkanı Ferhat Özbengi ve Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Elpeze, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü makamında ziyaret etti.
Antalya ilinin en başarılı belediye başkanı seçilen Hakan Tütüncü’yü tebrik eden Genç Büro-Sen Genel Başkanı Özbengi’nin ziyaretinde Kepez ilçesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özbengi, kamu personelinin kadrolaşma yönündeki çalışmaları ve personel beklentileri üzerine görüşlerini paylaşarak, Genç Büro-Sen’in amaçları ve çalışmaları hakkında Tütüncü’ye bilgi verdi. Görüşmede ayrıca korona virüs tedbirleri, sosyal çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusu da ele alındı. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve iyi temennilerle son buldu.
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