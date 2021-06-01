Genç Albayraklılar Staj Programı başlıyor

Albayrak Grubu’nun yeni mezunlara yönelik Genç Albayraklılar Staj Programı’na başvurular başladı. Albayrak Grubu çatısı altında farklı sektörlerdeki şirketlerin mali işler ve finans departmanlarında yetiştirilmek üzere başvuran adaylar 3 aylık staj süresinin sonunda Albayraklı olma imkanı bulacak.

Albayrak Grubu yeni mezun gençlere iş imkanı oluşturmak üzere Genç Albayraklılar Staj Programı’nı başlattı. Mali işler ve finans departmanlarında yetiştirmek üzere Genç Albayraklılar Programı’na başvuran gençler 3 aylık kazanım sonrası Albayrak bünyesinde işe başlama fırsatı bulacak. Hayallerini gerçekleştirmek ve tecrübe kazanmak isteyen yeni mezun adaylar, Albayrak Grubu’nun 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla tanışma ve deneyim kazanma imkanına sahip olacak.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, Genç Albayraklılar Staj Programı ile ilgili olarak “Milli sermayenin rekabetçi ve sorumluluk sahibi girişimcisi olma bilinciyle 1952 yılından bu yana, emeğe ve insana değer veren bir grup olarak yeni mezun gençler için staj programımızı hayata geçiriyoruz. Genç Albayraklılar Staj Programı ile bu programa başvuran gençlerimiz inşaattan sanayiye, hizmetten lojistiğe, limancılıktan medyaya pek çok farklı sektörü tanıma ve deneyim sahibi olma imkanı bulacak” dedi.

Albayrak Grubu, kariyer yolculuklarının başında olan yeni mezunlara yönelik işbaşı eğitim programlarını belirli periyotlarla hayata geçirerek yeni mezun istihdamına desteğini sürdürüyor. Yavuztürk gençlerin istihdamının ve yetiştirilmesinin altını çizerek “Albayrak Grubu olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, nitelikli, milli ve manevi değerleri taşıyan insanlar yetiştirmek üzere, ülke genelinde desteklerimiz devam ediyor. Gençlerin mücadeleci ruhundan, teknolojiye, dijitalleşmeye ve değişimlere açık olmalarından aldığımız ilhamla genç istihdamını her zaman odağımızda tutuyoruz. Bu çerçevede ülkemize olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirebilmek için titizlikle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.