“Genç Albayrak Tohum” Projesi hayata geçti

Albayrak Grubu’nun üniversite hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Genç Albayrak Tohum” projesi başladı. İlk etapta onlarca üniversitede yapılan görüşmeler sonucunda aday havuzundan seçilen 50 öğrenciyle projenin sertifika etkinliği gerçekleştirildi.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’nün düzenlediği “Genç Albayrak Tohum” projesi 30 Eylül’de yapılan sertifika etkinliğiyle duyuruldu. Albayrak Grubu, Mart ayından bu yana onlarca üniversitede yüzlerce saat görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından hazırlık ve birinci sınıfta okuyan başarılı öğrencileri seçerek kendi alanlarına uygun departmanlarda staj imkanı sunarak projeyi başlattı.

Kendi becerilerine ve ilgi alanlarına uygun, farklı departmanlarda staja başlayan öğrenciler, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ve Albayrak Grubu yöneticilerinin bir araya geldiği etkinlikte sertifikalarını teslim aldı.

“Genç Albayrak Tohum” projesi, bir ay süren staj programında potansiyel iş gücüne sahip öğrencilere, iş deneyiminin yanında; eğitimlerinden arta kalan zamanları verimli değerlendirmeleri için staj imkanı, kişisel ve mesleki eğitim imkanı ve üniversite eğitimleri tamamlandıktan sonra iş imkanı sağlamak hedeflenmiştir. Proje ayrıca, şirket kültürünü tanıtmayı ve güven duygusunu pekiştirmeyi, ilerleyen süreçte de çeşitli eğitim ve etkinliklerle temasta kalabilmeyi hedefliyor.

Bolat: “Gençlerin istihdamı için programlar düzenliyoruz”

Programda konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Geleceğimiz olan gençlere büyük önem veriyoruz. Onların istihdamını ön planda tutarak çalışmalar yürütüyor, programlar düzenliyoruz. Bu projeyle de eğitim hayatında üniversiteye gelen gençleri diğer programların aksine karar verme aşamasında oldukları hazırlık ve 1. sınıf sürecinde staj imkânı sunarak bizleri tanımalarını istiyoruz. Albayrak Grubu gençlerin iş hayatında önünü açmak için elinden gelen desteği vermeye devam edecek” açıklamalarında bulundu.

Yavuztürk: “Her daim sahada olan, gençlerle birebir temas kuran bir ekibiz”

“Genç Albayrak Tohum” projesinin amaçlarından bahseden İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ise, “Albayrak Grubu olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, milli ve manevi değerlere sahip insanlar yetiştirmek üzere, ülke genelinde desteklerimiz devam ediyor. İnsan Kaynakları İşe Alım ekibimiz her daim sahada, gençlerle birebir temas kurarak yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. Bu proje çerçevesinde Mart ayından bu yana onlarca üniversitede yüzlerce saat görüşme gerçekleştirildi. Adayların kariyerleriyle ilgili fikirlerinin şekillendiği dönemde kapılarımızı genç yeteneklere açıyoruz. Hem bizi hem sektörü tanımalarına imkan sağlıyoruz” dedi.

Proje ile potansiyel işgücüne katkı sağlayabilecek gençlere ulaşabilmek birinci öncelik. 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla Albayrak Grubu, gençlere farklı sektörleri tanıtmak ve stajı biten öğrencilerle teması kesmeyip ilerleyen süreçte de genç yeteneklerin gelişmesini sağlamak ve istihdama katkı sunmak için çalışmaya devam ediyor.

Aydoğdu: “Tohumların, fidana dönüşme yolculuklarına eşlik ediyoruz”

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları İşe Alım Yöneticisi Bilal Aydoğdu ise, “Bu projeyle ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyerek gençlerin sektöre kazandırılması noktasında sorumluluk almaya devam ediyoruz” dedi.

Aydoğdu, “2022 yılı içerisinde dahil olduğumuz Kariyer Günleri, Üniversite Ziyaretleri ve İstihdam Zirvelerinden oluşturulan aday havuzundan seçilen ve ülkemizin önde gelen üniversitelerinde eğitimlerini devam ettiren 50 öğrencinin, kariyer yolculuklarında yanında olduğumuzu hissettirerek, kişisel ve mesleki gelişimlerine profesyonel bir destek sağlıyoruz. Çalışma isteğini ve gelişimini ispat etmiş olan tüm arkadaşlarımızın bundan sonraki süreçlerde de yanında olacağız. İstanbul, Konya, Trabzon, Ankara ve Balıkesir lokasyonlarında başlattığımız projemizi, Albayrak Grubunun yer aldığı tüm şehirlerde hız kesmeden devam ettireceğiz. Staj programı başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik ederek, grubumuza göstermiş oldukları ilgi, güven ve sabır için çok teşekkür ediyorum” dedi.