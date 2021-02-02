Gemlik’e Kent Müzesi

Gemlik Belediyesi tarafından restore edilen eski ahşap bina, Kent Müzesi olarak ilçe halkına ve turistlere hizmet vermeye hazırlanıyor.

Müzenin tefrişatının hazırlandığını ve detay projelerin bitmek üzere olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, eşyaları ise kampanya ile toplamaya başladıklarını belirtti. Bir şehri geleceğe taşıyacak en temel yapı taşının geçmişi ile kurduğu derin bağlar olduğunu ifade eden Başkan Sertaslan, “İlçemiz Bursa civarında kurulan en eski yerleşim yeri. Milâttan önce 12. yüzyıla kadar uzanan mazisiyle birçok tarih kitabında geçiyor. Biz de Gemlik’in tarihini hep beraber ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Gemlik Belediyesi olarak ilçenin hem geçmişine hem de geleceğine ışık tutacak, asırlara uzanan tarihî ve kültürel değerleri bir araya getirecek olan Gemlik Kent Müzesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu:

“Şu âna kadar ciddi bir envanter kayıt altına alındı ve sergilenmeye hazır. Sizler de ata yadigârı eşyalarınızı Kent Müzesi’ne bağışlayarak, geleceğe doğru atılan bu önemli adımda pay sahibi olmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Albümlerinizdeki eski fotoğrafları, geçmiş kuşaklardan size aktarılan kent tarihine ve kültürüne dair eşyaları, objeleri gelin birlikte inceleyelim ve sonrasında müzemizde sergileyelim. Gemlik’in hem tarihinde hem geleceğinde sizin de imzanız olsun. Anılarınız kent müzesinde yaşasın.”

Müzede sergilenmek üzere eşya bağışlamak isteyenlerin Gemlik Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne 0224 513 45 21 - 1124 numaralı telefondan ulaşabilecekleri ifade edildi.