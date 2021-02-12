Gemlik Mobil Kent Rehberi yayında

Gemlik Belediyesi çağın gereklerine uygun dijitâlleşme adımlarını sürdürüyor. Daha önce kurum içinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanarak kâğıt israfını önlemenin yanı sıra işlemlerin hızlanmasını sağlayan Gemlik Belediyesi, geçen hafta başlayan e-imar uygulaması ile Gemliklilerin belediyeye gelmeden cep telefonları ve bilgisayarlarını kullanarak istedikleri bölgenin ada ve parsel bilgileri ile ihtiyaç duydukları imar durumu, plan notları gibi bilgilere erişmeye başlamıştı.

Gemlik Belediyesi son olarak “Mobil Gemlik Kent Rehberi” uygulaması ile ilçede eksikliği hissedilen diğer bir uygulamayı da hizmete başlattı. Play Store ve AppStore’dan erişilebilen uygulamayı telefon ve tabletlerine kuracak Gemlikliler, ilçenin uydu görüntülerine, plân notlarına, parsel numaralarına, yapı ve kapı numaralarına, yol ve mahalle sınırlarına, kıyı kenar çizgisi notlarına, tespitli köy alanlarına, imar uygulama alanlarına, okul ve eczane gibi önemli noktalara, parklara ve çeşitli müdürlüklerin çalışmalarına erişebilecekler.

Bütün Gemliklilerin Gemlik Mobil Kent Rehberi’ni telefonlarına indirmesini isteyen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “İlçemize yakışan ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulamayı yayına verdiğimiz için mutluyuz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu uygulama ile hemşerilerimiz imar uygulamalarının yanında nöbetçi eczaneler, okul ve parklar, müdürlüklerimizin çalışmaları hakkında da bilgi sahibi olacaklar” dedi.