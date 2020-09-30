Gemlik Belediyesi’nden âfetzede zeytin üreticilerine büyük destek

Dolu yağışında zarar gören zeytin üreticisine Gemlik Belediyesi’nden büyük destek geldi. Belediye, dalından ayrılan yeşil zeytini piyasa fiyatının iki katına zeytinciden alarak yağa dönüştürecek.

Salı günü Gemlik’te meydana gelen şiddetli dolu yağışı, kısa sürede zeytin üreticisine büyük zarar verdi. Neredeyse ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri henüz kararmamış zeytinleri toprağa düşürdü. Bir yıllık emeği zarar gören üretici âfetin yaralarını nasıl saracağını düşünürken beklenen yardım eli Gemlik Belediyesi’nden geldi.

Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, piyasada 2 Lira olan zeytini 4 liraya alacaklarını söyledi. Mahsûlü zarar gören zeytincilerin yaralarının sarılması için atılacak adımların anlatıldığı basın toplantısında konuşan Sertaslan, “Salı günü saat 14.00 civarı dolu geçişi yaşandı. Beş köyümüzde zeytinlikler zarar gördü. Dünyanın en kaliteli sofralık zeytini dediğimiz Gemlik zeytinin yetiştiği tarlalar yüzde 50 ile yüzde 85 arasında zarar gördü” dedi.

Sertaslan, “Bu bir âfet. Tapulu ve tapusuz bütün arazilerin afet bölgesi sayılması için gerekli çalışmalar yapılıyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın dolu yağışından etkilenen köylerin afet bölgesi ilan edilmesi için Ankara’da çalışmaların sürdürdüğünü söyleyerek Işık’a teşekkür eden Başkan Sertaslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Devletimiz gerekeni yapacaktır. Biz de her zaman yurttaşımızın yanında olmuş bir yerel yönetim olarak ne yapabileceğimizi çalıştık. Bütçemiz nezdinde destek vermek istedik. Yarından itibaren Marmarabirlik’in alt yapı sağladığı çalışma ile 100 tona kadar zeytini toplayıp yağ yaptıracağız. Zeytinimiz, MHP’li bir meclis üyesi üreticimizin yağhanesinde ücretsiz olarak yağ olacak. Üreticimiz adının gizli kalmasını rica etti. Köylümüz zeytinini yağa çevirebilecek durumda, ama piyasa fiyatı en yüksek 2 lira. Biz Gemlik Belediyesi olarak zeytini 4 liraya alacağız. 100 ton zeytini 2 lira yerine 4 liraya alarak yağa çevireceğiz. Yağlık ürün Cuma gününe kadar toplanacak. Köylümüzün ürününü muhtarlarımızın yardımı ile alacağız. Üreticilerimizi bir nebze de olsa rahatlatmayı hedefliyoruz”.

Bursa’nın vekillerinden belediyeye destek

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın bölge ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü dile getirilirken, CHP Bursa Milletvekili NurhayatAltaca Kayışoğlu ise, Gemlik Belediyesi’nin her zaman insan odaklı ve dayanışmayı önceleyen çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek zeytincinin faydasına gerçekleşecek çalışma için Başkan Sertaslan’a teşekkür etti. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise son seksen yılın en fazla afet yaşanan döneminin 2020 yılı olduğunu dile getirerek Bursa ile birlikte altmış ilden fazla yerde doğal afet meydana geldiğini söyledi. Sarıbal afetler karşısında zarar gören çiftçinin Afet Kanunu ya da TARSİM ile zararını karşılayabileceğinin söylendiğini ama üreticinin yüzde 87’sinin TARSİM’e sigorta yaptırmadığını dile getirdi. Sarıbal, çiftçiye destek çalışması için Gemlik Belediyesi’ne teşekkür etti.