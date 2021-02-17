Gemlik Belediyesi’nden 24 saat kar mesaisi

Gemlik Belediyesi, bütün birimleri ile kar mücadelesine devam ediyor.

Yüksek köylerde kar kalınlığı bir metreye yaklaşırken ilçe merkezinde ise don ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olan ekipler, ana arterler ve ara sokaklar ile talep gelen tüm bölgelerde 24 saat boyunca küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

“Aniden bastıran ve tam iş çıkış saatlerine denk gelen yoğun kar yağışının olumsuzluklara sebep olmasına izin vermedik” diyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu:

“Etkili olan kar yağışına Gemlik Belediyesi Temizlik, Park ve Bahçeler ve Fen İşleri yaklaşık 100 personel ile tuzlama, küreme ve yol açma gibi çalışmaları 24 saat hiç durmadan gerçekleştirdi. Öncelikle ana arterlerde ardından da ara yollarda mesai yaptık. Bütün gece boyunca iki greyder, beş kepçe, altı tuzlama ekibi ve çok sayıda kar küreme personeliyle Gemlik’in çeşitli noktalarına müdahale ettik. Etmeye de devam ediyoruz.”

Kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.